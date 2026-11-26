Германия призова Съединените щати да спазват действащите търговски споразумения, след като Вашингтон предложи нови мита за 14 основни търговски партньори. Германският външен министър Йохан Вадефул заяви в Берлин, че очаква да бъде изпълнено споразумението от Търнбери, което ограничава американските мита върху повечето стоки от Европейския съюз до 15 процента.

„За нас е напълно ясно, че всички търговски бариери, включително митата, възпрепятстват икономическия растеж и на двата пазара“, каза Вадефул на пресконференция с румънския си колега Дан Некулеску. По думите му тези мерки вредят на бизнеса и потребителите и създават нова несигурност.

Нови мита за 14 търговски партньори

Германското правителство е взело под внимание новите американски предложения, обявени от Службата на търговския представител на САЩ. Те са резултат от осеммесечно разследване по раздел 301 от американския Закон за търговията, обхванало 16 икономики.

Вашингтон твърди, че промишлените политики и практики на 14 от изследваните партньори допринасят за структурен свръхкапацитет и ограничават американската търговия. В списъка са Китай, Европейският съюз, Япония, Южна Корея, Индия, Виетнам, Тайван, Сингапур, Швейцария, Индонезия, Малайзия, Тайланд, Камбоджа и Бангладеш. Мексико и Норвегия са били проучвани, но засега не са включени в предложението.

Най-високите ставки са насочени към Китай, който американската администрация обвинява, че залива световните пазари с евтин износ. Пекин отхвърля това твърдение и заявява, че конкурентоспособността на китайските стоки се дължи на пазарни предимства.

Предложението още не е окончателно

Новите мита няма да влязат автоматично в сила. Според информацията, разпространена от Ройтерс, предстоят период за публични становища и изслушване, което може да отложи прилагането им до януари 2027 г. Очаква се конкретните ставки да бъдат публикувани във Федералния регистър на САЩ.

Това е важно и за България, тъй като търговската политика спрямо държави извън ЕС се определя на равнище Европейски съюз, а не от отделните държави членки. Следователно евентуалните американски мита върху европейски стоки биха се отнасяли и до български компании, които изнасят засегнати продукти за американския пазар.

Споразумението от Търнбери беше сключено през юли 2025 г. и предвижда таван от 15 процента за американските мита върху повечето вносни стоки от ЕС. Именно тази договореност Вадефул посочи като основа за предвидимост в трансатлантическата търговия, докато Вашингтон подготвя новите мерки.

Източници: bta.bg, devdiscourse.com, ajot.com