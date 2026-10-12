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Румъния използва вода от резервоари, за да повиши нивото на Дунав

Румъния използва вода от резервоари, за да повиши нивото на Дунав

12 Октомври, 2026 14:37 659 1

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Недостиг може да създаде проблеми относно охлаждането на АЕЦ „Черна вода“

Румъния използва вода от резервоари, за да повиши нивото на Дунав - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Румънските власти използват вода от няколко резервоара, за да повишат нивото на Дунав. Недостигът на вода може да усложни охлаждането в атомната електроцентрала „Черна вода“, съобщава Antena 3.

Според телевизионния канал Antena 3, нивото на Дунав в събота е било минус 259 см, с 3 сантиметра над прага, при който изпомпването на охлаждаща вода към атомната електроцентрала „Черна вода“ би било проблематично. Вода от резервоарите Избичени, Михайлещи и Йезерул в южна Румъния ще бъде използвана за повишаване на нивото на реката.

От 10 до 18 октомври изпускането на вода от резервоар Йезерул ще бъде увеличено с 20 кубически метра в секунда. Мерките са временни и Националната водна администрация (ANAR) ще следи състоянието на резервоарите.


Румъния
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