Румъния използва вода от резервоари, за да повиши нивото на Дунав

Румънските власти използват вода от няколко резервоара, за да повишат нивото на Дунав. Недостигът на вода може да усложни охлаждането в атомната електроцентрала „Черна вода“, съобщава Antena 3.

Според телевизионния канал Antena 3, нивото на Дунав в събота е било минус 259 см, с 3 сантиметра над прага, при който изпомпването на охлаждаща вода към атомната електроцентрала „Черна вода“ би било проблематично. Вода от резервоарите Избичени, Михайлещи и Йезерул в южна Румъния ще бъде използвана за повишаване на нивото на реката.

От 10 до 18 октомври изпускането на вода от резервоар Йезерул ще бъде увеличено с 20 кубически метра в секунда. Мерките са временни и Националната водна администрация (ANAR) ще следи състоянието на резервоарите.