Тръмп отвори пътя за руски дизел, но сделката остава спорна

Доналд Тръмп обяви споразумение с Владимир Путин, според което Русия ще доставя дизел на американския и световния пазар. Първата партида трябва да надхвърля 300 000 тона, следват 500 000 тона през ноември и още 1 милион тона „непосредствено след това“. Американският президент каза и че в кратък срок може да има допълнителни 3 милиона тона, ако състоянието на руските рафинерии го позволява.

Така обявените количества достигат до около 4,8 милиона тона. Това обаче не означава, че САЩ ще получат цялото гориво. Вашингтон и Москва не са посочили купувачите, цената, маршрутите или пристанищата, през които ще преминат доставките. Самият Тръмп говори за американския и световния пазар, а не за конкретна доставка само за Съединените щати.

Лицензът важи до април 2027 г.

След изявлението на президента Министерството на финансите на САЩ издаде Генерален лиценз №135. Документът разрешава до 7 април 2027 г. сделки, свързани с продажбата, доставката, разтоварването и вноса на дизел с руски произход, включително на територията на САЩ.

Лицензът не разрешава плащания от сметки в американски финансови институции на руската централна банка, Националния фонд за благосъстояние и Министерството на финансите. Той също така не съдържа фиксиран таван на количествата. Това означава, че документът създава правен коридор за сделки, но не доказва, че всички обявени от Тръмп обеми вече са договорени или ще бъдат доставени.

Правният въпрос остава нерешен. Конгресът забрани вноса на руски енергийни продукти през 2022 г., а американски законодатели заявиха, че президентското решение противоречи на тази забрана. Спорът е дали лиценз на Министерството на финансите може самостоятелно да отмени действие, въведено със закон. Към момента няма публично обявено съдебно решение по този въпрос.

Първият товар е за Мароко

Кремъл заяви, че руският дизел вече започва да достига световните пазари. Данни за корабоплаването, цитирани от Ройтерс, показват, че на 13 октомври в Приморск е натоварен танкер с около 40 000 тона дизел, насочен към Мароко.

Това е първият публично потвърден товар след обявяването на договорката, но не е доставка за САЩ. Ройтерс изчислява, че първоначално обявените 300 000 тона са по-малко от еднодневното потребление на транспортния сектор в САЩ, което е около 2,94 милиона барела дневно. Допълнителните 500 000 тона за ноември и 1 милион тона след това също покриват само ограничен период от американското потребление.

Индия не е „изхвърлена“ от сделка

Няма потвърдени данни, че Индия е била отстранена от конкретна сделка за руски дизел, но "Индиан експрес" посочва друг, по-широк проблем: Вашингтон санкционира и заплашва с мита държави, които купуват руска енергия, докато едновременно разрешава внос на руски дизел за собствените си пазари.

Индия остава един от най-големите купувачи на руски петрол. Според индийското издание руските доставки са представлявали близо половината от индийския петролен внос през август, а през февруари покупките са спаднали наполовина спрямо пиковите нива от 2025 г. Тези данни обясняват защо Ню Делхи може да използва американското решение като аргумент срещу натиска да ограничи търговията си с Москва.

Украинският президент Володимир Зеленски определи решението на Тръмп като „слабо“ и заяви, че то работи в полза на Русия. Американски сенатори от двете партии го нарекоха отстъпление пред Москва. Русия, от своя страна, защити сделката като стъпка към стабилизиране на световните енергийни пазари.

Следващият въпрос е дали лицензът ще доведе до реални доставки в САЩ. За това ще са нужни конкретни товарни документи, пристанищни данни и яснота по законовия спор. Засега е потвърдено временното облекчаване на американските санкционни правила, но не може да се твърди, че Вашингтон вече е „прибрал“ 5 милиона тона дизел директно от Москва.

Източници: apnews.com, investing.com, indianexpress.com