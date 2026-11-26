Американският милиардер Тод Боели е подписал споразумение за придобиване на международните енергийни активи на руската петролна компания „Лукойл“. Сделката е сключена от консорциум, воден от инвестиционната компания Eldridge, и е структурирана като замяна на ограничени руски ценни книжа срещу активите на „Лукойл“ извън Русия.

Стойността на книжата, които ще бъдат използвани в сделката, е около 10 млрд. долара, съобщи „Ройтерс“. Плащането няма да бъде извършено чрез директен паричен превод към руската компания. Ценните книжа ще бъдат държани в ескроу сметка в Обединените арабски емирства, докато бъдат получени необходимите разрешения.

В консорциума участват американската Международна финансова корпорация за развитие, базираната в ОАЕ Catena Investment Holding и нюйоркската Xtellus Capital Partners. Според „Асошиейтед прес“ портфолиото включва находища за нефт и газ, рафинерии, тръбопроводи и друга инфраструктура в 11 държави. Активите произвеждат около 350 000 барела нефтен еквивалент дневно.

„Ройтерс“ оценява международното портфолио на „Лукойл“ на около 16 млрд. долара и посочва операции в приблизително 40 държави. Сред активите са рафинерии в Нидерландия, България и Румъния, както и голяма мрежа от бензиностанции. Различието в броя на държавите вероятно се дължи на различния обхват на включените дружества и операции в оценките на двата източника.

„Преместването на стратегически енергийни инфраструктурни активи в ръцете на САЩ или техни съюзници е ключов политически приоритет на администрацията“, е заявил представител на Международната финансова корпорация за развитие пред „Ройтерс“.

Одобрението на САЩ остава решаващо

Споразумението трябва да бъде разгледано от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. Проверката ще оцени дали сделката защитава националната сигурност на САЩ и не води до финансово облагодетелстване на руската компания.

Боели е заявил, че приключването може да отнеме до една година. Консорциумът ще бъде преструктуриран и преименуван след финализирането на сделката, а точните дялове на участниците не са обявени.

Американската държава ще получи дял чрез Международната финансова корпорация за развитие, както и участие в бъдещите печалби, след като частните инвеститори възстановят вложенията си и договорената възвръщаемост. Според „Асошиейтед прес“ конгресменът демократ Грегъри Мийкс е критикувал участието на държавната финансова институция и е заявил, че администрацията на Тръмп заобикаля ограничение на Конгреса за инвестиции в Русия.

Продажбата на международните активи започна след санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ през октомври 2025 г. По-рано компанията водеше преговори с Carlyle Group, но сделката не беше финализирана, след като не беше издадено разрешение от американските санкционни органи.

Боели е собственик на Eldridge и има дялове в спортните отбори „Лос Анджелис Доджърс“ и „Лос Анджелис Лейкърс“. През миналата година е дарил 1 млн. долара на MAGA Inc., политически комитет, свързан с президента Доналд Тръмп.

Източници: apnews.com, investing.com