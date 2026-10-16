Китай е готов да работи с ЕС за свиване на дисбаланса

Китай е готов да работи с Европейския съюз за справяне с глобалните икономически дисбаланси и за засилване на координацията между двете страни, заяви китайският финансов министър Лан Фоан. Пекин е готов да използва пълноценно финансовия диалог и други съществуващи механизми с ЕС, както и да участва в разговори за подобряване на глобалното икономическо управление.

Китайската позиция беше представена на фона на нарастващия натиск от страна на европейските държави за ограничаване на търговския дефицит и нарастващия износ от Китай. Според данни, цитирани от Ройтерс, дефицитът на ЕС в търговията със стоки с Китай е достигнал 360,6 млрд. евро през 2025 г., което е увеличение от 15% за година. Разликата се равнява на повече от 1 млрд. евро на ден.

Пекин настоява за по-широк поглед

Управителят на Китайската народна банка Пан Гуншън призова глобалните дисбаланси да бъдат разглеждани от „по-цялостна аналитична перспектива“. Според него вниманието не трябва да се ограничава до текущата сметка, която включва търговията със стоки и услуги, а трябва да обхваща и финансовите потоци.

„Страните с дефицити и страните с излишъци трябва да работят заедно, за да постигнат динамично равновесие в световната икономика“, заяви Пан Гуншън.

Той допълни, че глобалните дисбаланси не могат да бъдат решени само чрез промени във валутните курсове. Позицията е част от защитата на китайската политика, след като европейски представители засилиха натиска за по-силен юан и за промяна в модела на растеж, който според тях разчита прекомерно на износа.

ЕС съчетава диалог и търговска защита

Европейският съюз настоява, че разговорите с Пекин трябва да доведат до измерими резултати. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви през септември, че Брюксел ще използва всички налични инструменти за балансиране на отношенията с Китай.

Лидерите на ЕС подкрепиха продължаването на диалога, но едновременно с това поискаха по-активно използване на търговските защитни механизми и разработване на нови инструменти срещу икономическите дисбаланси. Европейските институции посочват като проблеми ограничения достъп на европейски компании до китайския пазар, свръхпроизводството и държавната подкрепа за китайската индустрия.

Миналата седмица ЕС и Китай постигнаха предварително споразумение за ограничаване на вноса на китайски хибридни автомобили. По оценка на европейския търговски комисар Марош Шефчович договореността може да доведе до спад с повече от половината на износа на тези автомобили от Китай към европейския пазар. Следващата среща между двете страни по търговските въпроси е планирана за март 2027 г.

Пекин представя договореността като доказателство, че споровете могат да бъдат решавани чрез консултации. За Брюксел тя е само първа стъпка към по-широко преструктуриране на икономическите отношения, в които европейският дефицит продължава да расте.

Източници: reuters.com, investing.com, uk.marketscreener.com