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Български банкноти и монети за първи път в колекцията на Музея на Банката на Индонезия

Български банкноти и монети за първи път в колекцията на Музея на Банката на Индонезия

17 Октомври, 2026 12:03 518 10

  • българия-
  • индонезия-
  • монети-
  • изложба-
  • дипломатически отношения

Поводът е 70 години дипломатически отношения между двете държави

Български банкноти и монети за първи път в колекцията на Музея на Банката на Индонезия - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Български банкноти и монети вече са част от колекцията на Музея на Банката на Индонезия в Джакарта. Това се случва за първи път по инициатива на Н. Пр. д-р Таня Димитрова, извънреден и пълномощен посланик на България в Индонезия, като дарението е част от проявите по случай 70-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между двете държави.

До момента български парични знаци не са били представени във фондовете на музея въпреки богатата му нумизматична колекция. С новото попълнение посетителите ще могат да се запознаят с част от българската история, държавност и културно наследство, представени чрез националната валута.

Дарението беше връчено лично от посланик д-р Таня Димитрова по време на официална церемония и прието от директора на музея и изпълнителния директор на Банката на Индонезия. На събитието присъства и заместник-управителят на Банката. Монетите са предоставени от Българската народна банка, чието съдействие има съществен принос за реализирането на инициативата.

Музеят на Банката на Индонезия е специализирана институция, посветена на финансовото, банковото и нумизматичното наследство на страната. Той се намира в историческата сграда на бившата De Javasche Bank в стария град на Джакарта и проследява развитието на паричните системи, банковото дело и икономическите отношения през различни исторически периоди. В обновения си вид музеят е официално открит през 2009 г. от президента на Индонезия.

Включването на българските банкноти и монети в колекцията има значение и отвъд традиционното дипломатическо дарение. Паричните знаци носят свидетелства за политическото, икономическото и общественото развитие на една държава, като съхраняват образи на исторически личности, национални символи и културни достижения.

Дарените ценности ще останат в музейните фондове и след края на юбилейната година, превръщайки се в трайна възможност посетителите да се докоснат до българската история и култура.

Инициативата е част от усилията на Посолството на България в Джакарта да отбележи седем десетилетия дипломатически отношения чрез проекти с обществена, културна и институционална стойност. Акцентът е поставен както върху историята на двустранните отношения, така и върху разширяването на сътрудничеството и взаимното опознаване между двете общества.

С присъствието си в колекцията на Музея на Банката на Индонезия българските банкноти и монети остават и като трайно свидетелство за 70-годишните отношения между София и Джакарта.


Индонезия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Скоро ще си върнем Българският лев!

    Коментиран от #4

    12:08 17.10.2026

  • 2 сикаджията

    6 0 Отговор
    Да сложат и снимка на банкянскатаТИКВА, която ни затри лева!

    12:15 17.10.2026

  • 3 Вярно ли

    2 0 Отговор
    В Индунезия ще правят референдум,искат българския лев.

    12:22 17.10.2026

  • 4 Така ли

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По-скоро трябва да се върнат парите от наглата забогатяла акционерска бизнес каста към трудещите се хора. Там е проблема!

    12:24 17.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хмм

    2 0 Отговор
    вече ще ги гледаме по музеите

    12:47 17.10.2026

  • 8 От село

    0 0 Отговор
    в планината:
    Парата днес света владей и който я нема зле живей!

    13:04 17.10.2026

  • 9 От село

    0 0 Отговор
    От как в страната Лидия ПАРите за обмен измислиха.
    По Земята се по ПАРИ ходиме

    13:06 17.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.