Български банкноти и монети за първи път в колекцията на Музея на Банката на Индонезия

Български банкноти и монети вече са част от колекцията на Музея на Банката на Индонезия в Джакарта. Това се случва за първи път по инициатива на Н. Пр. д-р Таня Димитрова, извънреден и пълномощен посланик на България в Индонезия, като дарението е част от проявите по случай 70-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между двете държави.
До момента български парични знаци не са били представени във фондовете на музея въпреки богатата му нумизматична колекция. С новото попълнение посетителите ще могат да се запознаят с част от българската история, държавност и културно наследство, представени чрез националната валута.
Дарението беше връчено лично от посланик д-р Таня Димитрова по време на официална церемония и прието от директора на музея и изпълнителния директор на Банката на Индонезия. На събитието присъства и заместник-управителят на Банката. Монетите са предоставени от Българската народна банка, чието съдействие има съществен принос за реализирането на инициативата.
Музеят на Банката на Индонезия е специализирана институция, посветена на финансовото, банковото и нумизматичното наследство на страната. Той се намира в историческата сграда на бившата De Javasche Bank в стария град на Джакарта и проследява развитието на паричните системи, банковото дело и икономическите отношения през различни исторически периоди. В обновения си вид музеят е официално открит през 2009 г. от президента на Индонезия.
Включването на българските банкноти и монети в колекцията има значение и отвъд традиционното дипломатическо дарение. Паричните знаци носят свидетелства за политическото, икономическото и общественото развитие на една държава, като съхраняват образи на исторически личности, национални символи и културни достижения.
Дарените ценности ще останат в музейните фондове и след края на юбилейната година, превръщайки се в трайна възможност посетителите да се докоснат до българската история и култура.
Инициативата е част от усилията на Посолството на България в Джакарта да отбележи седем десетилетия дипломатически отношения чрез проекти с обществена, културна и институционална стойност. Акцентът е поставен както върху историята на двустранните отношения, така и върху разширяването на сътрудничеството и взаимното опознаване между двете общества.
С присъствието си в колекцията на Музея на Банката на Индонезия българските банкноти и монети остават и като трайно свидетелство за 70-годишните отношения между София и Джакарта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
12:08 17.10.2026
2 сикаджията
12:15 17.10.2026
3 Вярно ли
12:22 17.10.2026
4 Така ли
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По-скоро трябва да се върнат парите от наглата забогатяла акционерска бизнес каста към трудещите се хора. Там е проблема!
12:24 17.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хмм
12:47 17.10.2026
8 От село
Парата днес света владей и който я нема зле живей!
13:04 17.10.2026
9 От село
По Земята се по ПАРИ ходиме
13:06 17.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.