„Розата е един от най-красивите и разпознаваеми символи на България и може да я представя пред милионите хора, които посещават Сингапур”. Това заяви заместник-министърът на туризма Георги Тодоров по време на церемония по даряване на български маслодайни рози на Gardens by the Bay - една от емблематичните туристически забележителности на Сингапур.

Тодоров представи потенциала на Розовата долина като международна туристическа дестинация и посочи, че присъствието на българската роза в Gardens by the Bay е възможност за популяризиране на природното и културното наследство на страната ни на пазарите в Югоизточна Азия.

„България може да предложи на туристите съвкупност от преживявания, каквито трудно могат да бъдат открити другаде - древна история, културни маршрути, планини, море, минерални извори, винен и кулинарен туризъм, автентични традиции“, отбеляза заместник-министърът.

Той се срещна с г-жа Грейс Фу - министър на устойчивото развитие и околната среда, която отговаря и за търговските отношения на Сингапур. Проведени бяха разговори с представители на Съвета по туризъм на Сингапур, на туристическата платформа Klook и ръководството на Националната асоциация на туристическите агенции в Сингапур (NATAS). Обсъдени бяха развитието на двустранното сътрудничество в областта на туризма и създаването на възможности за преки партньорства на бизнеса.