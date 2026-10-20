Казахстан и България създадоха общ Бизнес съвет (ВИДЕО)

"Новосъздаденият Българо-казахстански бизнес съвет има за цел да разшири и задълбочи сътрудничеството между компаниите от двете страни", каза посланикът на Казахстан в България Виктор Темирбаев при откриването на първата среща на Съвета, която се проведе на 20 октомври в сградата на Българската търговско-промишлена палата в София.

„Това е продължение на усилената работа, извършена от казахстанските и българските партньори след посещението на вашия президент (бел. ред. Румен Радев) в Казахстан миналата година. Надявам се този съвет да разшири и засили нашето сътрудничество в различни области“, заяви Темирбаев.

Съветът беше учреден в рамките на Българо-казахстански бизнес форум и двустранни бизнес срещи, организирани по повод посещението на бизнес делегация от Казахстан в България.

Казахстанските компании проявяват интерес към партньорства с българския бизнес в областта на информационните технологии, логистиката, текстилната индустрия, търговията, селското стопанство и правните услуги.

Новият Съвместен бизнес съвет България-Казахстан трябва да се превърне в постоянна платформа за директен диалог между компаниите, обмен на информация, създаване на нови партньорства и реализация на съвместни инициативи. Той идва в период, в който икономическите отношения между двете страни се активизират. За последните 2 години (бел. ред 2024-2026 гг.). През 2025 г. стокообменът е 1,141 млрд. USD, от които 110,71 млн. USD български износ и 1,020 млрд. USD внос от Казахстан, сочат данните на Министерство на икономиката на България.

Най-новите данни на НСИ за периода януари-август тази година сочат, че България е изнесла за Казахстан стоки за 61,1 млн. EUR, което е ръст от 2,2%, докато вносът достига 852,9 млн. EUR, или 18,8% повече на годишна база. Така само за осем месеца общият стокообмен е приблизително 914 млн. EUR, а българският търговски дефицит достига почти 792 млн. EUR. Това означава, че ако темпът се запази, 2026 г. може да се окаже нова много силна година за двустранната търговия, но структурата остава силно небалансирана в полза на казахстанския износ.

Каримсаков: Целта е да обърнем спада в двустранната търговия

Създаването на първия съвместен Бизнес съвет е нов етап в отношенията между компаниите от България и Казахстан.

„Създаването на нашия първи съвместен Бизнес съвет бележи нов крайъгълен камък в двустранните отношения между нашите бизнес структури. Новосъздадената платформа изгражда здрава основа преди всичко за пряк и основан на голямо доверие диалог между нашите бизнес партньори“, заяви Мурат Каримсаков, председател на Международната търговска камара на Казахстан.

По думите му важен двигател на търговските и икономическите отношения е директният диалог между регионите на двете държави. Като примери бяха посочени партньорствата между Алмати и Варна, Уралск и Благоевград, както и отношенията между Астана и София и между големите индустриални центрове Шимкент и Пловдив.

Една от непосредствените задачи е възстановяването на двустранната търговия след отчетения спад. „Двустранните икономически отношения демонстрират значителен потенциал и днес нашата основна цел е да положим съвместни усилия за увеличаване на стокообмена и поддържане на висок взаимен бизнес интерес. След рекорден период на значителен растеж нашият пазар премина през естествена фаза на адаптация. За съжаление, показателите на двустранната търговия напоследък отбелязаха временен спад (бел. ред. по данни на казахстански ведомства). Общата ни цел днес е да обърнем тази динамика, да възстановим обема на взаимните доставки и да надминем предишните постижения“, каза Каримсаков.

Над 87 млн. USD български инвестиции в Казахстан

Дългосрочното инвестиционно сътрудничество остава една от основите на икономическите отношения. Според представените данни между 2005 и 2025 г. брутният приток на преки чуждестранни инвестиции от България в икономиката на Казахстан е надхвърлил 87 млн. USD. В Казахстан са регистрирани 104 предприятия с българско капиталово участие, като 64 от тях извършват активна дейност в различни сектори, сред които транспорт, дигитализация, логистика, земеделие и енергетика.

Според Каримсаков, Казахстан предлага на българския капитал 3 основни конкурентни предимства – разнообразни енергийни източници, огромен транзитен и транспортен потенциал и богата ресурсна база.

Особено значение се отдава на транспорта и логистиката.

„На първо място е транспортният и логистичният сектор, където инициативата за интегриране на българските черноморски пристанища Бургас и Варна със Средния коридор придобива особено значение. Подобна стратегическа интеграция на пристанищната инфраструктура на Каспийско и Черно море отваря непрекъснат логистичен маршрут между Централна Азия и Европа“, заяви Каримсаков.

Българска компания подготвя инвестиция за 25 млн. USD

Друг перспективен сектор е агроиндустрията. България може да предложи технологии в селекцията и семепроизводството, европейски стандарти за преработка и опит в производството на вино, млечни и сладкарски продукти и преработката на плодове и зеленчуци.

Казахстан, от своя страна, предлага суровинна база, инвестиционни преференции и възможност за достъп до пазарите в Централна Азия.

Сред конкретните инициативи е проект на българската компания Lekerbek с партньори от Шимкент. В момента се разработва предпроектно проучване за изграждането на модерно предприятие за готови храни по технологията sous-vide.

„Обемът на инвестицията ще бъде приблизително 25 млн. USD, а комплексът ще служи като технологичен еталон за преработката на селскостопанска продукция с последващ достъп до пазарите в региона“, каза Каримсаков.

При дигитализацията като успешен пример беше посочена българската IT компания Microinvest и нейният дългогодишен опит в автоматизацията на бизнеса и развитата дилърска мрежа в Казахстан.

Казахстанската страна представи и портфейл от 250 инвестиционни проекта на обща стойност около 80 млрд. USD.

„Трябва последователно да разширяваме хоризонтите на нашето партньорство, излизайки отвъд традиционните търговски доставки“, подчерта Каримсаков. Според него именно новият Бизнес съвет трябва да помогне за преодоляването на информационните и административните бариери, проблемите във веригите на доставки и различията в техническите регулации и стандартите.