Куюмджиев: България може да привлече китайско производство

България може да привлече китайски инвестиции в енергетиката и промишлеността, ако се премести фокусът от директния внос към изграждането на производствени мощности у нас. Това заяви енергийният експерт и бивш заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС.

По думите му китайски капитал вече има сериозно присъствие в сектора на възобновяемата енергия и при големите фотоволтаични паркове. Куюмджиев посочи, че в България са инсталирани близо 15 000 мегаватчаса капацитет за съхранение на енергия в батерии.

„У нас вече са инсталирани близо 15 000 мегаватчаса капацитет батерии и почти всички без изключение са китайско производство“, заяви Куюмджиев.

Според него ценовото предимство на китайските батерии се дължи на дългогодишни държавни субсидии от Пекин. Той допълни, че за закупуване на батерии и слънчеви панели български компании са инвестирали милиарди евро в китайската икономика.

Разлика между частните инвестиции и големите проекти

Куюмджиев направи разграничение между частните инвестиции във ВЕИ и батерийни стопанства и мащабните инфраструктурни проекти. По думите му при частните инвестиции китайските компании участват при същите условия като останалите инвеститори, без държавни гаранции от българска страна.

При големи инфраструктурни и хидроенергийни проекти обаче китайската държава и инвеститорите изискват гаранции за възвръщаемост на капитала, посочи експертът. Сред примерите, които той изброи, са хидроенергийният възел „Ловеч–Поморие“ на река Осъм, скоростни железопътни линии и магистрали на концесия.

Производство за европейския пазар

Според Куюмджиев възможностите пред България ще се увеличат с очакваното затягане на европейските правила и митата върху вноса на китайски енергийни компоненти, батерии и електромобили. Той смята, че за да избегнат високите мита, китайски компании ще търсят производство на територията на Европейския съюз.

„По-скоро трябва да бъдем плацдарм за производство на български или европейски изделия с китайско участие“, каза бившият заместник-министър.

Като предимства на България той посочи инфраструктурата, квалифицираната работна ръка и ниските данъци. Куюмджиев даде като пример сглобяването на електромобили в Ловеч.

По думите му страната може да привлече и производство на ново поколение ванадиеви батерии и високоефективни фотоволтаични панели, предназначени за европейския пазар. Той свърза тази възможност и с исторически добрите отношения между България и Китай.

Източници: focus-news.net