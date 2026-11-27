„Топлофикация София“ е фактически фалирало дружество, а възлагането на нов анализ на Световната банка само отлага вземането на реални мерки. Това заяви бившият министър на енергетиката Александър Николов в предаването „Денят ON AIR“.

По думите му решението за анализа е взето без необходимата координация с „Булгаргаз“, Българския енергиен холдинг и Министерството на енергетиката. „Сега просто се купува време, така че никой отново да не е виновен“, коментира Николов.

Той заяви, че повече от десетилетие не са предприемани достатъчно действия за преструктуриране на задълженията и технологично обновяване на дружеството. Николов припомни, че през 2022 г. е имало възможност за привличане на технологичен партньор, който да поеме външното управление, но предложението е било блокирано.

Дълговете надхвърлят 1,3 млрд. евро

На 19 ноември Столичният общински съвет подкрепи предложението на кмета Васил Терзиев за започване на оздравителен процес с участието на Световната банка. Първата фаза е предвидена да продължи до една година и да струва до 900 000 евро. Тя трябва да обхване финансовото, техническото, регулаторното и управленското състояние на дружеството.

Според Столичната община към ноември задълженията на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг надхвърлят 1,3 млрд. евро. Отделно от това „Булгаргаз“ съобщи, че общият дълг на дружеството към него е 971 млн. евро. Държавният газов доставчик настоява до 31 декември 2026 г. да бъде подписано споразумение за признаване на 39 неплатени фактури за природен газ, доставен през 2024 г., на обща стойност 301 942 297,70 евро.

„Булгаргаз“ предупреди, че при липса на споразумение ще започне поетапно да предявява съдебни искове. По данни на дружеството това може да доведе до допълнителни съдебни разноски от над 12 млн. евро. На „Топлофикация София“ е поискано и да представи информация за финансовото и ликвидното си състояние, включително 13-седмична прогноза за паричните потоци и график за плащанията.

Предупреждение за зимата

Николов предупреди, че авариите по топлопреносната мрежа могат да доведат до допълнително натоварване на електроразпределителната система, ако домакинствата масово преминат към отопление с електрически уреди.

„В този период те няма да получават услуга, ще имат много високи сметки, а има и шанс да останат и на тъмно, и студено“, заяви Александър Николов.

По-рано през деня от „Топлофикация София“ съобщиха за нови аварии, оставили хиляди домакинства без отопление. Общински съветници заявиха, че част от топлопреносната мрежа е на повече от 40 години и настояха за външно управление и инвестиции.

Според Николов финансовите последици няма да останат ограничени само до столицата, тъй като задълженията са свързани с държавни енергийни дружества. Анализът на Световната банка предстои да предложи сценарии за бъдещото управление и развитие на „Топлофикация София“, но окончателните решения за дълговете, инвестициите и модела на управление все още не са взети.

Източници: bgonair.bg