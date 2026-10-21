Сърбия: Русия подписа договор с MOL за дела си в NIS

Руският мажоритарен дял в сръбската нефтена компания NIS ще бъде продаден на унгарската MOL. Договорът е подписан, а за финализирането на сделката остават одобренията на антимонополните органи на Сърбия и Босна и Херцеговина, съобщи сръбският министър на финансите Синиша Мали пред Bloomberg Adria.

„Договореността между руската страна, която е мажоритарен собственик, и унгарската MOL е постигната. Договорът е подписан. Ние като държава също сключихме акционерно споразумение с унгарската страна“, каза Мали.

По думите му документите за разрешение се очаква да бъдат внесени скоро, след което промяната на собствеността може да бъде приключена. Сърбия е договорила и увеличаване на дела си в NIS от приблизително 30% на 35%.

Продава се пакет от 56,15%

Сделката обхваща 56,15% от акциите на NIS. „Газпром нефт“ притежава 44,85%, а още 11,3% са собственост на компанията „Интълиджънс“, управлявана от „Газпром капитал“.

Основните условия по продажбата бяха договорени през януари. Тогава MOL съобщи, че е подписала обвързващо споразумение с „Газпром нефт“ за придобиването на дела и че завършването на сделката зависи от необходимите регулаторни разрешения.

През юни MOL и сръбското правителство подписаха отделно акционерно споразумение за бъдещото управление на NIS. То предвиждаше унгарската компания да поеме управлението при успешно придобиване на мажоритарния пакет, но към този момент договорът с руските продавачи все още не беше финализиран.

Сделката идва на фона на американски санкции

Продажбата беше ускорена от санкциите на САЩ срещу NIS, въведени заради руското участие в собствеността. Американското финансово министерство неколкократно издаваше временни разрешения, позволяващи на компанията да продължи работа и на страните да водят преговори за промяна на собствеността.

NIS управлява рафинерията в Панчево с капацитет около 4,8 млн. тона годишно и мрежа от над 400 бензиностанции. Компанията е основен доставчик на горива за сръбския пазар, което превръща сделката в ключова за енергийните доставки на страната.

На 30 септември NIS получи ново временно разрешение от американското финансово министерство, което позволи на дружеството да продължи оперативната си дейност до 30 октомври. След регулаторните решения по продажбата предстои да стане ясно кога точно ще бъде прехвърлен руският пакет на MOL.

Източници: rbc.ru, srpske.rs, rs.bloombergadria.com