Русия вече е сериозен конкурент на Франция на световния зърнен пазар, заяви френският президент Еманюел Макрон на среща с представители на аграрния сектор в Елисейския дворец на 25 ноември.

„Преди няколко години те бяха наши клиенти. С климатичното затопляне успяват дори да прибират по две реколти годишно. Те се превърнаха в големи износители и това силно ни удря“, каза Макрон, цитиран от РБК и „Ведомости“.

Френският президент свърза натиска върху местните производители с промяната на позицията на Русия в международната търговия. По думите му пазари, които преди са били достъпни за френската продукция, постепенно са се превърнали в територия на пряка конкуренция.

Русия увеличава ролята си като износител

Според данни, представени от „Ведомости“, руските земеделци вече са прибрали 142,5 млн. тона зърно, а износът през текущия сезон се очаква да надхвърли 40 млн. тона. На 22 септември руското правителство премахна плаващите износни мита върху пшеницата, ечемика и царевицата до края на 2026 г.

Прогнозата на американското Министерство на земеделието е по-конкретна за пшеницата: руският износ през сезон 2026/2027 г. се очаква да достигне 39 млн. тона. Това е най-ниското равнище за последните пет години, но въпреки спада Русия остава водещият износител в света. Министерството обяснява понижението с продължаващите логистични затруднения в Черно море.

Френските производители настояват за подкрепа

Изказването на Макрон идва в момент, когато във Франция се обсъжда бъдещото финансиране на Общата селскостопанска политика. На срещата с аграрния сектор президентът заяви, че „нито едно евро не трябва да липсва“ от европейската подкрепа за земеделците и че запазването на равнището на финансиране е основна цел за Франция.

Проблемът не е нов. След въвежданата от Русия през август 2014 г. забрана за внос на храни и селскостопански стоки от държави, наложили санкции срещу Москва, страната започна да развива по-силно собственото си производство и износа. Така бивш купувач на френска продукция постепенно се превърна в конкурент на европейските пазари.

На българския пазар средната изкупна цена на хлебната пшеница през ноември е 186,33 евро за тон, показва обзорът на Министерството на земеделието и храните за периода до 20 ноември. За сравнение, средната цена на френската пшеница, доставена на Руан, е 233,83 евро за тон. Данните не показват пряка причинно-следствена връзка с руската конкуренция, но дават ориентир за различията между националните пазари.

Според „Льо Монд“ Макрон е поставил защитата на Общата селскостопанска политика сред основните приоритети на Франция преди предстоящите разговори за европейския бюджет. За френското земеделие натискът идва едновременно от цените, логистиката, климатичните промени и конкуренцията от големи износители като Русия.

Източници: rbc.ru, vedomosti.ru, lemonde.fr