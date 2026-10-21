SpaceX надмина очакванията с 14,6 млрд. долара приходи

SpaceX надмина очакванията на анализаторите през третото тримесечие на 2026 г. Компанията отчете приходи от 14,575 млрд. долара, което е ръст от 161% спрямо 5,576 млрд. долара година по-рано. Нетната печалба достигна 4,404 млрд. долара при загуба от 1,054 млрд. долара през същия период на 2025 г.

Разредената печалба на акция е 35 цента, а коригираната печалба е 45 цента. Според изчисленията на IBES, цитирани от Ройтерс, средната прогноза на анализаторите е била за 13 цента коригирана печалба на акция и 1,57 млрд. долара нетна печалба.

Изкуственият интелект изпревари Starlink по приходи

Най-голям принос за резултата има подразделението за изкуствен интелект и свързана инфраструктура. То е генерирало 7,56 млрд. долара, почти десет пъти повече спрямо година по-рано. Приходите от свързаност, в които основна роля има сателитната услуга Starlink, са достигнали 5,248 млрд. долара, а космическият сегмент е донесъл 1,767 млрд. долара.

„SpaceX достави тримесечието, което оптимистите очакваха, поне по отношение на приходите“, коментира Уил Ринд, главен изпълнителен директор на инвестиционната компания GraniteShares, цитиран от Ройтерс. По думите му вниманието на инвеститорите вече е насочено основно към изкуствения интелект и превръщането на сключените договори за изчислителна мощност в реални приходи.

Starlink продължава да расте

Броят на потребителските абонати на Starlink е достигнал 13,6 млн. в края на септември спрямо 12 млн. през юни и 7,2 млн. година по-рано. Средният месечен приход от потребител е нараснал до 69 долара на тримесечна база, но остава под нивото от 83 долара година по-рано. Това отразява разширяването на услугата на международни пазари и използването на по-евтини планове.

Оперативната печалба на сегмента за свързаност е нараснала с 99% на годишна база до 2,367 млрд. долара. SpaceX посочи също, че повече от 3800 самолета вече са оборудвани със Starlink.

Ръстът идва с мащабни инвестиции

Капиталовите разходи на компанията са достигнали 19,6 млрд. долара през тримесечието спрямо 6,88 млрд. долара година по-рано. Финансовият директор Брет Джонсън очаква между 35 и 40 млрд. долара капиталови разходи само през четвъртото тримесечие.

SpaceX е разполагала с изчислителен капацитет от 1,7 гигавата към 30 септември. Компанията отчете и първата си мисия на Starship, която генерира приходи и е извела 26 спътника Starlink V3. Според SpaceX те добавят приблизително десет пъти повече капацитет за пренос на данни от изстрелването на спътници Starlink с Falcon 9.

След публикуването на резултатите акциите на SpaceX поскъпнаха с около 8% в извънборсовата търговия. Компанията очаква годишните ѝ повтарящи се приходи да достигнат между 500 млрд. и 1 трлн. долара до края на 2027 г., но тази прогноза зависи от разширяването на изчислителната инфраструктура и от развитието на Starship.

Източници: reuters.com, apnews.com, axios.com