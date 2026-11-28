Илон Мъск е увеличил оценяваното си нетно състояние с 39,3 млрд. долара за едно търговско денонощие, показва реалновремевата класация на Forbes. Така богатството му е достигнало 862,8 млрд. долара, а ръстът се равнява на 4,78 процента.

Сумата отразява промяната спрямо 17:00 часа източноамериканско време на предходния търговски ден. Мъск остава на първо място сред най-богатите хора в света.

Американските фондови индекси отчетоха силен ръст на 27 ноември, което подкрепи оценките на технологичните компании. При състоянието на Мъск движението има особено голям ефект заради размера на участията му в SpaceX и Tesla.

Forbes не посочва отделна единична сделка, която да стои зад целия дневен скок. Оценката се променя при преизчисляването на пазарната стойност на активите му.

Обещание за акции на SpaceX

Ден по-рано Мъск разшири плановете си да раздаде акции на SpaceX на децата в САЩ. „Всяко дете в Америка ще получи две акции на SpaceX – една от компанията и една от мен лично“, заяви той в публикация в социалната мрежа X, цитирана от Axios.

При около 72 милиона непълнолетни в САЩ стойността на обещанието е изчислена на приблизително 18,35 млрд. долара. Акциите от SpaceX трябва да бъдат прехвърлени през декември, а личният подарък на Мъск – през юни 2027 г.

Това е разширение на първоначалното му обещание от 19 октомври, когато той каза, че ще предостави по една акция на всяко дете в страната. Тогава стойността на плана беше оценена на около 10,66 млрд. долара.

От трилионер до 862,8 млрд. долара

SpaceX стана публична компания през юни 2026 г. и първичното публично предлагане за кратко изведе Мъск над границата от 1 трилион долара. Последвалите движения в цените на акциите промениха оценката на състоянието му, без това да означава непременно промяна в броя на притежаваните от него акции.

Подобни дневни колебания са възможни, когато по-голямата част от богатството е концентрирана в акции. При Мъск всяко съществено движение в оценката на SpaceX или Tesla може да доведе до промяна от десетки милиарди долари в класациите на богатството.

Източници: tollbit.forbes.com, axios.com, apnews.com