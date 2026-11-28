Дженсън Хуанг се върна начело на Nvidia само 11 дни след като напусна поста. Съоснователят на компанията отново е президент и главен изпълнителен директор, след като първоначално бордът е отказал предложението му да бъде възстановен. Обратът временно успокои инвеститорите, но не сложи край на кризата, която свързва най-важния производител на чипове за изкуствен интелект с предполагаеми нарушения на американските ограничения за износ към Китай.

„Втория път ще бъда по-добър шеф“, каза Хуанг при завръщането си в компанията.

Оставката му последва публикации за извънбрачни връзки, включително с Алис Хуанг – бивш ръководител на сингапурската компания Megaspeed. Американските служби подозират, че тя е предавала информация на Пекин, но публично не са представени доказателства за това. Megaspeed е заподозряна, че е купувала чипове на Nvidia за Китай и ги е пренасочвала през трети държави в нарушение на американските правила.

Премиерът на Сингапур Лорънс Уонг заяви, че част от чиповете „дори не са влизали в Сингапур, а са пренасочвани към други държави“. Вашингтон е добавил Megaspeed в списъка с ограничени за търговия компании. Китайското външно министерство отхвърли твърденията, че Алис Хуанг е китайски шпионин, като „напълно безпочвено обвинение, клевета и очерняне“.

Намеса на Белия дом и натиск от Конгреса

Случаят предизвика политически спор във Вашингтон. Подкрепа за Хуанг е събрана в отворено писмо с над 170 000 подписа, а президентът Доналд Тръмп публично застана зад него.

„Трябва да защитаваме блестящите си хора. Това за нас е много важна компания. Хуанг ни постави в позиция, в която сме 10 години напред спрямо други компании“, заяви Тръмп.

Очаква се Хуанг да бъде изслушан при закрити врата от Конгреса на САЩ. Той е обещал да сътрудничи на евентуални разследвания. Основният въпрос е дали търговските отношения с Китай са създали риск за националната сигурност и дали контролните механизми са били достатъчни.

Защо кризата засяга целия AI сектор

Скандалът се отрази пряко на борсите. Според bTV Nvidia първоначално е загубила близо 2 трилиона долара пазарна стойност, а след връщането на Хуанг е възстановила около половината. Акциите обаче са останали с приблизително 26% под нивото отпреди кризата.

Значението на Nvidia надхвърля собствените ѝ продажби. Чиповете на компанията са ключови за обучението на съвременни модели на изкуствен интелект. Nvidia също инвестира или финансира компании като OpenAI и Anthropic, които разработват ChatGPT и Клод.

„Наричат я банкера на изкуствения интелект“, коментира Гийом Грале, главен редактор „Технологии и наука“ в „Le Point“. По думите му, ако Nvidia се препъне, натискът може да се прехвърли върху целия сектор, тъй като част от компаниите, които купуват нейните чипове, все още не реализират печалба.

Допълнителен риск за инвеститорите е липсата на публично посочен наследник на 63-годишния Хуанг. Така въпросът вече не е само дали той ще запази поста си, а дали Nvidia може да остане двигател на AI индустрията при засилен политически контрол, по-строги ограничения за Китай и намаляващо доверие на пазарите.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com, investing.com