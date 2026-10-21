JPMorgan върна Сирия към международното банково финансиране

Американската банка JPMorgan помогна на Сирия да издаде първия си акредитив от повече от десетилетие, което позволи на страната да реализира търговска сделка за доставка на горива от саудитската петролна компания Saudi Aramco. Транзакцията е важна стъпка към възстановяването на достъпа на Сирия до международната банкова система след години на финансова изолация, съобщава Reuters.

Централната банка на Сирия обяви на 11 октомври, че е издала първия си акредитив от 14 години чрез голяма американска финансова институция в подкрепа на сделка с Aramco, но тогава не посочи името на банката.

Мохамад Кауя, изпълнителен директор по финансовите въпроси в Syrian Petroleum Company (SPC), съобщи, че JPMorgan е потвърдила издадения акредитив и е гарантирала неговото изпълнение.

Сирия вече е получила 65 000 тона дизелово гориво по споразумението. Страната се надява бъдещите доставки да бъдат разширени и с бензин, а на по-късен етап – и с лек суров петрол.

„Предвид настоящите обстоятелства в региона – като рязкото глобално повишаване на цените на горивата и трудностите при осигуряването на доставки и маршрути за петролни продукти и суров петрол – това споразумение на първо място осигурява доставки на горива за вътрешния сирийски пазар“, заяви Кауя.

По думите му акредитивът дава на Сирия и по-голяма гъвкавост при управлението на задълженията за плащане. JPMorgan е отказала коментар пред Reuters.

Сделката има значение, което надхвърля конкретната доставка на гориво. Акредитивът е широко използван инструмент в международната търговия, при който банка гарантира плащането към продавача при изпълнение на договорените условия. За Сирия възможността отново да използва подобен механизъм улеснява сключването на международни сделки след продължителния период на ограничения.

Новото сирийско ръководство се стреми да възстанови политическите, финансовите и търговските връзки на страната след отстраняването на Башар Асад преди близо две години. САЩ премахнаха широките санкции срещу Сирия през миналата година, а през август 2026 г. страната беше извадена и от американския списък на държавите спонсори на тероризма.

Възстановяването на международните разплащания е особено важно за сирийската икономика, тъй като може да улесни не само вноса на енергийни продукти, но и по-широкото връщане на страната към международната търговия и финансовите пазари.