UBS ще плати 5 млн. евро заради данъчни измами

Швейцарската банкова група UBS се е споразумяла с нидерландската прокуратура да плати глоба от 5 млн. EUR по разследване срещу Credit Suisse за съдействие на клиенти при укриване на средства от данъчните власти. UBS придоби Credit Suisse през 2023 г.

Случаят се отнася до действия на Credit Suisse в периода между 2005 и 2015 г. Според нидерландската прокуратура банката е била съучастник при подаването на 80 неверни данъчни декларации от 12 клиенти, които държали средства в швейцарски банкови сметки, без да ги декларират пред данъчните власти в Нидерландия.

Разследването установило, че Credit Suisse е предоставяла на клиентите си различни възможности за запазване на поверителността на средствата. Сред тях били задържане на банковата кореспонденция, откриване на анонимни сметки и използване на кодови имена при контакт със служители на банката.

Банката е съдействала и за създаването на дружества в държави, които по това време не са обменяли данъчна информация с Нидерландия. По този начин клиентите са можели да прикриват собствеността и произхода на част от средствата си от нидерландските власти.

Наказателното разследване започва още през 2016 г. Прокуратурата е насочила действията си основно към банката, тъй като според обвинението нидерландските клиенти са били предимно изпълнители, докато финансовата институция е предоставяла механизмите, чрез които средствата са били укривани.

Властите отбелязват, че рискът подобни практики да се повторят вече е значително ограничен. От лятото на 2014 г. Credit Suisse е прекратила обслужването на клиенти с недекларирани спестявания и впоследствие е въвела по-строги правила за съответствие с данъчното законодателство.

UBS придоби Credit Suisse през 2023 г. след кризата, която доведе до спешно договорено поглъщане на банката. Затова настоящото споразумение е поредният случай, при който UBS трябва да урежда правни и финансови последици, свързани с дейността на Credit Suisse преди придобиването ѝ.