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Saudi Aramco възстановява пълните доставки за Европа през ноември

Saudi Aramco възстановява пълните доставки за Европа през ноември

10 Октомври, 2026 07:38 724 0

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Най-малко три европейски рафинерии са получили потвърждение за заявените количества петрол. Доставките бяха прекъснати през октомври след атака срещу ключов саудитски петролопровод

Saudi Aramco възстановява пълните доставки за Европа през ноември - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Saudi Aramco ще достави през ноември пълните количества петрол, заявени от европейски рафинерии. Най-малко три предприятия са получили потвърждение за доставките, съобщава Bloomberg, позовавайки се на запознати с въпроса източници. Саудитската държавна петролна компания не е дала незабавен коментар.

Възстановяването на доставките идва след прекъсването през октомври, когато европейски рафинерии са били уведомени, че няма да получат саудитски петрол. Според Bloomberg причината е била повреда на петролопровода Изток–Запад, който беше засегнат при атаки с дронове на 11 септември.

Маршрутът през Червено море

Петролопроводът е дълъг около 1200 километра и свързва петролните находища в източната част на Саудитска Арабия с пристанището Янбу на Червено море. Той позволява на кралството да изнася суров петрол, без да използва Ормузкия проток — ключов морски маршрут между Персийския залив и Оманския залив.

След ограничаването на корабоплаването през протока Саудитска Арабия е увеличила преноса по петролопровода до 4,9 милиона барела дневно. Reuters съобщи през септември, че работата му е била възобновена с понижена мощност, като Saudi Aramco е целяла постепенно да достигне пренос от 4 милиона барела дневно.

Европейските купувачи търсеха заместители

Саудитска Арабия обичайно изнася за Европа между 700 000 и 800 000 барела петрол дневно. Спирането на доставките през октомври принуди купувачите да търсят алтернативни количества от други региони. Полската компания Orlen, един от големите купувачи на саудитски петрол, е организирала повече от 10 търга за заместващи доставки.

Прекъсването засили напрежението на европейския петролен пазар. Reuters съобщи, че цената на някои отделни товари е надхвърлила 120 долара за барел. Възстановяването на пълните саудитски доставки през ноември може да ограничи нуждата от спешни покупки от други производители, но окончателният ефект ще зависи и от работата на петролопровода, както и от сигурността на маршрутите в региона.

Източници: moneycontrol.com, investing.com


Саудитска Арабия
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