Saudi Aramco възстановява пълните доставки за Европа през ноември

Saudi Aramco ще достави през ноември пълните количества петрол, заявени от европейски рафинерии. Най-малко три предприятия са получили потвърждение за доставките, съобщава Bloomberg, позовавайки се на запознати с въпроса източници. Саудитската държавна петролна компания не е дала незабавен коментар.

Възстановяването на доставките идва след прекъсването през октомври, когато европейски рафинерии са били уведомени, че няма да получат саудитски петрол. Според Bloomberg причината е била повреда на петролопровода Изток–Запад, който беше засегнат при атаки с дронове на 11 септември.

Маршрутът през Червено море

Петролопроводът е дълъг около 1200 километра и свързва петролните находища в източната част на Саудитска Арабия с пристанището Янбу на Червено море. Той позволява на кралството да изнася суров петрол, без да използва Ормузкия проток — ключов морски маршрут между Персийския залив и Оманския залив.

След ограничаването на корабоплаването през протока Саудитска Арабия е увеличила преноса по петролопровода до 4,9 милиона барела дневно. Reuters съобщи през септември, че работата му е била възобновена с понижена мощност, като Saudi Aramco е целяла постепенно да достигне пренос от 4 милиона барела дневно.

Европейските купувачи търсеха заместители

Саудитска Арабия обичайно изнася за Европа между 700 000 и 800 000 барела петрол дневно. Спирането на доставките през октомври принуди купувачите да търсят алтернативни количества от други региони. Полската компания Orlen, един от големите купувачи на саудитски петрол, е организирала повече от 10 търга за заместващи доставки.

Прекъсването засили напрежението на европейския петролен пазар. Reuters съобщи, че цената на някои отделни товари е надхвърлила 120 долара за барел. Възстановяването на пълните саудитски доставки през ноември може да ограничи нуждата от спешни покупки от други производители, но окончателният ефект ще зависи и от работата на петролопровода, както и от сигурността на маршрутите в региона.

Източници: moneycontrol.com, investing.com