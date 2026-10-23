Френската бизнес активност се сви през октомври

Френската бизнес активност неочаквано се е свила през октомври, показва предварителното проучване на S&P Global. Съставният индекс PMI, който обхваща промишлеността и услугите, е спаднал до 48,4 пункта спрямо 51,1 пункта през септември.

Стойност под 50 пункта означава свиване на активността. Резултатът е значително под очакванията в анкета на Ройтерс, според която индексът е трябвало да остане на равнище от 50,5 пункта.

Данните показват, че септемврийското възстановяване е било краткотрайно. Търсенето на френски стоки и услуги се е свило с най-бързия темп от май, докато компаниите са отчели по-голяма несигурност за развитието на бизнеса.

Услугите отново са в зоната на свиване

Индексът за сектора на услугите е паднал до 48,4 пункта от 51,2 пункта месец по-рано. Очакванията са били за 50,7 пункта.

Промишленият PMI също е преминал под границата от 50 пункта и е достигнал 49,3 пункта спрямо 50,6 пункта през септември. Прогнозата на анализаторите е била за 50,5 пункта.

„Възстановяването на икономическата активност през септември се оказа краткотрайно, което едва ли е изненадващо предвид бързото затягане на финансовите условия и допълнителното засилване на политическия натиск във Франция през октомври“, заяви Джо Хейс, старши главен икономист в S&P Global Market Intelligence.

Политическото напрежение тежи върху очакванията

Според Хейс показателят за очакванията на компаниите за следващите 12 месеца е достигнал най-ниското си равнище от шест години и половина. Бизнесът е посочил като причина несигурността около президентските избори през пролетта на 2027 г., която се наслагва върху опасенията за състоянието на публичните финанси.

Френските разходи по държавния дълг се повишиха през последните седмици, след като инвеститорите започнаха да оценяват по-високо риска, свързан с големия бюджетен дефицит и политическата нестабилност. Протести и безредици допълнително засилиха напрежението около способността на правителството да проведе мерки за ограничаване на дефицита.

„Октомврийските резултати може да са предвестник на случващото се през следващите месеци“, каза Хейс. По думите му компаниите са изправени пред несигурна политическа среда и вече съществуващи проблеми с публичните финанси.

Индексите PMI са основани на анкета сред компании и представляват ранна оценка на икономическата активност. Те не са официална статистика за брутния вътрешен продукт, но се използват като сигнал за посоката на икономиката преди публикуването на окончателните данни.

Източници: reuters.com, northlandnewsradio.com, apnews.com