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Френската бизнес активност се сви през октомври

Френската бизнес активност се сви през октомври

23 Октомври, 2026 16:33 427 6

  • френска икономика-
  • бизнес активност-
  • pmi-
  • публичен дълг-
  • политическа нестабилност

Съставният PMI спадна под границата от 50 пункта заради по-слабото търсене, по-високите разходи по финансирането и политическото напрежение

Френската бизнес активност се сви през октомври - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Френската бизнес активност неочаквано се е свила през октомври, показва предварителното проучване на S&P Global. Съставният индекс PMI, който обхваща промишлеността и услугите, е спаднал до 48,4 пункта спрямо 51,1 пункта през септември.

Стойност под 50 пункта означава свиване на активността. Резултатът е значително под очакванията в анкета на Ройтерс, според която индексът е трябвало да остане на равнище от 50,5 пункта.

Данните показват, че септемврийското възстановяване е било краткотрайно. Търсенето на френски стоки и услуги се е свило с най-бързия темп от май, докато компаниите са отчели по-голяма несигурност за развитието на бизнеса.

Услугите отново са в зоната на свиване

Индексът за сектора на услугите е паднал до 48,4 пункта от 51,2 пункта месец по-рано. Очакванията са били за 50,7 пункта.

Промишленият PMI също е преминал под границата от 50 пункта и е достигнал 49,3 пункта спрямо 50,6 пункта през септември. Прогнозата на анализаторите е била за 50,5 пункта.

„Възстановяването на икономическата активност през септември се оказа краткотрайно, което едва ли е изненадващо предвид бързото затягане на финансовите условия и допълнителното засилване на политическия натиск във Франция през октомври“, заяви Джо Хейс, старши главен икономист в S&P Global Market Intelligence.

Политическото напрежение тежи върху очакванията

Според Хейс показателят за очакванията на компаниите за следващите 12 месеца е достигнал най-ниското си равнище от шест години и половина. Бизнесът е посочил като причина несигурността около президентските избори през пролетта на 2027 г., която се наслагва върху опасенията за състоянието на публичните финанси.

Френските разходи по държавния дълг се повишиха през последните седмици, след като инвеститорите започнаха да оценяват по-високо риска, свързан с големия бюджетен дефицит и политическата нестабилност. Протести и безредици допълнително засилиха напрежението около способността на правителството да проведе мерки за ограничаване на дефицита.

„Октомврийските резултати може да са предвестник на случващото се през следващите месеци“, каза Хейс. По думите му компаниите са изправени пред несигурна политическа среда и вече съществуващи проблеми с публичните финанси.

Индексите PMI са основани на анкета сред компании и представляват ранна оценка на икономическата активност. Те не са официална статистика за брутния вътрешен продукт, но се използват като сигнал за посоката на икономиката преди публикуването на окончателните данни.

Източници: reuters.com, northlandnewsradio.com, apnews.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    A Макрон мислеше да вкарва войски в Украйна,а не може Париж да "асвабади"

    16:36 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нормално

    1 0 Отговор
    изгоряха им магазините

    16:41 23.10.2026

  • 4 Не само на Франция

    2 0 Отговор
    а и на федералната Република Италия и други държави от Европейския съюз.
    Въпросът ми е на какво се крепи високият курс на еврото след като нищо не стои зад него.
    От една страна добре защото доларът е нисък а ние плащаме петрола и газта в долари.
    Но дали това няма да е до време и да не излезе през носа защото ми мирише на манипулация от институциите.

    Коментиран от #5

    16:45 23.10.2026

  • 5 Да се чете

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не само на Франция":

    Да ни излезе през носа

    16:46 23.10.2026

  • 6 Дънди

    0 0 Отговор
    Френският бизнес отива за дълго по смяна на витрини, магазини и пълнене на рафтове! Макарон е готов с пастите, а бизнеса, бизнеса на мулето в ногите!

    16:52 23.10.2026