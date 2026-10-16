МВФ призова Латинска Америка да намали дълга

Международният валутен фонд (МВФ) призова правителствата в Латинска Америка да използват сегашните благоприятни условия, за да намалят публичния дълг и да повишат производителността. Фондът предупреди, че добрият достъп до финансиране може да не се запази, докато фискалната консолидация в много държави от региона е спряла.

Прогнозата на МВФ за икономическия растеж в Латинска Америка и Карибите е 2,3% през 2026 г. и 2,5% през 2027 г. Това е понижение съответно с 0,1 и 0,2 процентни пункта спрямо юлската оценка на фонда. За Западното полукълбо, което включва и САЩ и Канада, се очаква растеж от 2,2% през тази година и 2,3% през следващата, при 2,4% през 2025 г.

Дългът и слабата производителност остават основен проблем

„Публичният дълг продължава да расте, а благоприятните условия за финансиране може да не продължат дълго“, заяви Найджъл Чок, ръководител на отдела на МВФ за Западното полукълбо.

Според фонда силното търсене от САЩ, високите цени на суровините, по-добрите финансови условия, туризмът и паричните преводи от чужбина продължават да подкрепят икономическата активност. Тези фактори обаче не решават дългосрочните проблеми на региона - високия публичен дълг и слабия ръст на производителността.

МВФ изчислява, че по-добрите условия за търговия и по-лесното финансиране добавят около 0,6 процентни пункта към растежа през 2026 г. в Бразилия, Чили, Колумбия, Мексико и Перу спрямо предходната година. Положителният ефект е частично ограничен от несигурността около митата и геополитическите конфликти.

Фискалната консолидация е забавена

Латиноамериканските държави са предприели мерки за ограничаване на бюджетните разходи през 2025 г., но според МВФ корекциите са били по-малки от очакваното и са спрели в много страни през 2026 г. Бразилия, Канада и редица карибски икономики компенсират по-високите енергийни разходи, вместо да продължат с фискално затягане.

Фондът очаква инфлацията в повечето държави от региона да се върне към целевите равнища до края на 2027 г. Рисковете за икономическия растеж остават предимно негативни, а за инфлацията са насочени нагоре заради поскъпването на енергията и храните, свързано с конфликта в Близкия изток.

За Аржентина МВФ отчита по-слаби от очакваното данни през тази година, но прогнозира възстановяване на растежа през 2027 г. Фондът посочва, че ако държавите не подобрят производителността, малко от тях ще се доближат до жизнения стандарт на развитите икономики през следващите години.

Източници: uk.marketscreener.com