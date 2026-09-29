Рекорден публичен дълг на Германия за второто тримесечие

Публичният дълг на Германия към края на второто тримесечие на 2026 г. възлиза на 2,75 трлн. EUR. Тези предварителни данни бяха публикувани от Федералната статистическа служба на Германия.

В сравнение с първото тримесечие дългът се е увеличил с 1%, или 26,3 млрд. EUR. Най-голямо е увеличението на федералния държавен дълг, който се е увеличил с 20,5 млрд. EUR. Това се дължи на увеличение на дълга, дължим от специални фондове за инфраструктура и климатична неутралност (13,8 млрд. EUR), както и от Бундесвера (4,2 млрд. EUR).

Дългът на федералните провинции се е увеличил с 0,5%, или 2,9 млрд. EUR, в сравнение с първото тримесечие, докато този на общините се е увеличил с 1,5%, или 2,9 млрд. EUR, до 200,2 млрд. EUR.

Проектът на държавния бюджет за 2027 г. прогнозира разходи от 555,4 млрд. EUR. Планираните нетни заеми са 118,7 млрд. EUR. Тази сума се допълва от нов дълг, дължим от специални фондове за развитие на инфраструктурата и Бундесвера. По този начин общият обем на новия дълг се оценява на приблизително 200 млрд. EUR.

По-рано Федералната сметна палата на Германия предупреди германските власти, че страната може да се окаже в дългов капан.