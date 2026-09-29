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Рекорден публичен дълг на Германия за второто тримесечие

Рекорден публичен дълг на Германия за второто тримесечие

29 Септември, 2026 14:41 697 18

  • германия-
  • публичен дълг-
  • рекорд

Достигна 2.75 трилиона евро

Рекорден публичен дълг на Германия за второто тримесечие - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Публичният дълг на Германия към края на второто тримесечие на 2026 г. възлиза на 2,75 трлн. EUR. Тези предварителни данни бяха публикувани от Федералната статистическа служба на Германия.

В сравнение с първото тримесечие дългът се е увеличил с 1%, или 26,3 млрд. EUR. Най-голямо е увеличението на федералния държавен дълг, който се е увеличил с 20,5 млрд. EUR. Това се дължи на увеличение на дълга, дължим от специални фондове за инфраструктура и климатична неутралност (13,8 млрд. EUR), както и от Бундесвера (4,2 млрд. EUR).

Дългът на федералните провинции се е увеличил с 0,5%, или 2,9 млрд. EUR, в сравнение с първото тримесечие, докато този на общините се е увеличил с 1,5%, или 2,9 млрд. EUR, до 200,2 млрд. EUR.

Проектът на държавния бюджет за 2027 г. прогнозира разходи от 555,4 млрд. EUR. Планираните нетни заеми са 118,7 млрд. EUR. Тази сума се допълва от нов дълг, дължим от специални фондове за развитие на инфраструктурата и Бундесвера. По този начин общият обем на новия дълг се оценява на приблизително 200 млрд. EUR.

По-рано Федералната сметна палата на Германия предупреди германските власти, че страната може да се окаже в дългов капан.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    26 0 Отговор
    Някакви лоши новини има ли?

    14:42 29.09.2026

  • 2 Дълг

    2 31 Отговор
    За да намали дълга, по примера на неговият господар Путин, Радев ще преследва и глобява всички, които пият домашна ракия! Честито на 1.5 млн. балъци, гласували за него. Сега гласувайте и за Йотова.

    Коментиран от #6

    14:42 29.09.2026

  • 3 Русия

    22 1 Отговор
    Не е възможно,та той фашиста М.рц е толкова добър Канцлер ! Как става така ? ххаха

    14:42 29.09.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    19 1 Отговор
    И по-зле ще става! Мерц освободи едно десетилетно правило за дълга и ги качи на пързалката - от тук края е дъното - кога ще дойде е без значение сигурното е, че ще дойде!

    14:43 29.09.2026

  • 5 ЦСКА Москва

    22 1 Отговор
    Не се бойте германски евро-либерали,и по зле ще става,ама мноого зле ! Меркел ви подкара към пропастта,Шолц ви бутна вътре,Мерц ще ви закопае !

    14:45 29.09.2026

  • 6 ШЕФА

    21 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дълг":

    Ние ще си пием ракията,но ти си пий хапчетата,и със сигурност няма да гласуваме нито за идиотова,нито за гяуров !

    14:47 29.09.2026

  • 7 Удри евраста с лопатЕто

    16 1 Отговор
    Клуба на богатите цепят мрака по вземане на дългове, вече не е ЕС а КС- кризисен съюз.

    14:50 29.09.2026

  • 8 Kaлпазанин

    11 1 Отговор
    Скоро ще стигнат и хамериквнжите ,въпроса е към кого е този дълг !!!!!!?????? Аз знам че всяка напечатана банктона хеле пък долар е собственост на оня от проклетото племе ,викали му Ротшилд ,швабите не си ли платиха 80 години дълга към тях ,не осъзнават ли че все още са роби

    15:00 29.09.2026

  • 9 Един

    11 0 Отговор
    затягайте коланите - и това ще изплащаме!

    Коментиран от #13

    15:02 29.09.2026

  • 10 Да спрат социалните помощи !

    7 1 Отговор
    Хрантутят всички цигани и мързеливци от цял свят.А нашите БГ цигани са едни от най наглите.

    15:10 29.09.2026

  • 11 Само така

    4 1 Отговор
    Браво нески хирои. Ще продължат докато станат напълно неутрални - климатично и всякак.

    15:24 29.09.2026

  • 12 Който

    3 1 Отговор
    е умен ще се евакуира от кораба овреме. Кой не е умен, ще потъва надолу с германците. Както през двете световни войни.

    15:27 29.09.2026

  • 13 101

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    Тоя па😂🤣🤣🤣

    15:27 29.09.2026

  • 14 Германия

    3 1 Отговор
    вече не може да дава пари. Висенето в ЕсЕС е безпредметно

    15:28 29.09.2026

  • 15 Веселбата

    5 0 Отговор
    свърши. Кой взел, взел. Кой дал, дал. Сега следва кой от къде е...

    15:29 29.09.2026

  • 16 Цвете

    1 3 Отговор
    А В БЪЛГАРИЯ, КОЛКО Е? ДА НЕ ГИ ДОГОНИТЕ С ТЕЗИ МЕСЕЧНИ ЗАЕМИ ? " БОТАШ " ЧУВА ЛИ? 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО ПЛЮС 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС? ЧУВАТЕ ЛИ ИМ КОМЕНТАРИТЕ ,ИЛИ СЕГА ДРАЗНЯТ БЪЛГАРИТЕ С РАКИЯТА ,КОЯТО ТОЗИ ПЪТ ЩЕ ИМ ИЗЯДЕ ГЛАВИТЕ НА 131 В ПАРЛАМЕНТА. ДА ПИПНАТ РАКИЯТА ,НЕЩАСТНИЦИ СМОТАНИ СТЕ.ТОВА Е ПОЛИТИКОПАТОЛОГИЯ.ОСЛУШАЙТЕ СЕ И СЕ ОГЛЕДАЙТЕ НА КЪДЕ ВИ СПАДНА ПАРАШУТА.🇧🇬

    15:30 29.09.2026

  • 17 Цвете

    1 0 Отговор
    А В БЪЛГАРИЯ, КОЛКО Е? ДА НЕ ГИ ДОГОНИТЕ С ТЕЗИ МЕСЕЧНИ ЗАЕМИ ? " БОТАШ " ЧУВА ЛИ? 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО ПЛЮС 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС? ЧУВАТЕ ЛИ ИМ КОМЕНТАРИТЕ ,ИЛИ СЕГА ДРАЗНЯТ БЪЛГАРИТЕ С РАКИЯТА ,КОЯТО ТОЗИ ПЪТ ЩЕ ИМ ИЗЯДЕ ГЛАВИТЕ НА 131 В ПАРЛАМЕНТА. ДА ПИПНАТ РАКИЯТА ,НЕЩАСТНИЦИ СМОТАНИ СТЕ.ТОВА Е ПОЛИТИКОПАТОЛОГИЯ.ОСЛУШАЙТЕ СЕ И СЕ ОГЛЕДАЙТЕ НА КЪДЕ ВИ СПАДНА ПАРАШУТА.🇧🇬

    15:32 29.09.2026

  • 18 Който

    2 0 Отговор
    бяха навреме, не го бият. Народна мъдрост.

    15:33 29.09.2026