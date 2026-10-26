Саудитска Арабия ще складира петрол в Сингапур

Саудитска Арабия ще започне да складира суров петрол в Сингапур от втората половина на 2027 г. като част от нова стратегия за укрепване на сигурността на доставките за Азия след сериозните нарушения на търговията през Ормузкия проток.

Саудитският петрол ще бъде съхраняван в подземния комплекс Jurong Rock Caverns на остров Джуронг – едно от ключовите съоръжения в Сингапур, който е сред най-важните центрове за търговия и съхранение на енергийни суровини в Азия.

Споразумението беше обявено на 26 октомври по време на Singapore International Energy Week. Сингапурската Energy Market Authority (EMA) и държавната JTC Corporation подписаха меморандум за разбирателство със Saudi Aramco като първа стъпка към окончателното договаряне на схемата.

Очаква се преговорите да приключат в рамките на няколко месеца.

Новата система трябва едновременно да направи веригата за доставки на саудитски петрол в Югоизточна Азия по-устойчива и да предостави на Сингапур допълнителна защита при бъдещо прекъсване на доставките.

Петрол на 150 метра под земята

Jurong Rock Caverns се намира на около 150 метра под земята на остров Джуронг.

Подземният комплекс може да съхранява до 1,47 млн. куб. метра, или приблизително 9 млн. барела течни въглеводороди, включително суров петрол и кондензат.

Засега обаче не е обявено какъв обем саудитски петрол ще бъде складиран там, нито каква част от общия капацитет на съоръжението ще бъде предоставена на Saudi Aramco. Не са разкрити и финансовите условия на бъдещото споразумение.

Стратегическата логика е петролът физически да бъде разположен по-близо до едни от най-важните клиенти на Саудитска Арабия.

Саудитският министър на енергетиката принц Абдулазиз бин Салман заяви, че приближаването на доставките до ключовите азиатски пазари ще увеличи гъвкавостта на саудитската мрежа и ще подпомогне готовността на Сингапур при евентуални проблеми със снабдяването.

Кризата в Ормуз промени стратегията

Решението идва след тежките нарушения на енергийните доставки през Ормузкия проток вследствие на войната между САЩ и Израел и Иран.

Преди конфликта Азия получаваше около две трети от необходимия ѝ петрол от Близкия изток. Нарушаването на трафика през Ормуз принуди редица държави да използват част от резервите си и отново постави въпроса за уязвимостта на региона при прекъсване на основните морски маршрути.

За Сингапур проблемът е особено чувствителен. Градът държава практически няма собствени енергийни ресурси и икономиката му е силно зависима от стабилността на международните доставки.

Министърът на енергетиката, търговията и индустрията Тан Си Ленг предупреди, че кризата в Ормузкия проток няма да бъде последният подобен шок и че Сингапур трябва да разполага с няколко линии на защита срещу прекъсванията.

Страната вече поддържа резерви от газ и дизел, а електроцентралите ѝ трябва да могат да работят и с двата вида гориво.

Саудитска Арабия вече използва модела в Япония и Южна Корея

Сингапур не е първата азиатска държава, в която Saudi Aramco изгражда подобна система.

Саудитската компания вече съхранява суров петрол в Япония и Южна Корея. Моделът позволява на Aramco да разполага със запаси близо до големите си клиенти, като същевременно приемащата държава получава допълнителна защита при внезапен недостиг.

В Япония саудитският петролен резерв в Окинава е около 8,2 млн. барела. Партньорството започва през 2010 г., а през 2025 г. споразумението беше продължено за още три години.

Saudi Aramco има подобна договореност и с Korea National Oil Corporation. През 2023 г. компаниите сключиха петгодишно споразумение за съхраняването на 5,3 млн. барела петрол в резервните съоръжения на южнокорейското пристанище Улсан.

При недостиг местните власти получават приоритетен достъп до съхраняваните количества.

Азия трупа защита срещу следващата енергийна криза

Новото партньорство между Саудитска Арабия и Сингапур е част от по-широка промяна в енергийната стратегия на Азия.

Китай, Япония и Южна Корея разполагат със значителни петролни резерви, но голяма част от останалите азиатски икономики имат много по-малка защита срещу продължително прекъсване на доставките.

Япония също се опитва да разшири регионалното сътрудничество чрез инициативата Partnership in Wide Energy and Resources Resilience Asia (POWERR Asia), подкрепена с финансова помощ от 10 млрд. USD.

Сингапур паралелно разширява енергийните си партньорства с други държави от Персийския залив. Страната поднови меморандум с QatarEnergy за сътрудничество при втечнения природен газ и нисковъглеродните технологии и създаде съвместна енергийна работна група с ADNOC от Обединените арабски емирства.

Така кризата в Ормузкия проток ускорява промяна, която може да има дългосрочни последствия за световната петролна търговия. Вместо да разчитат единствено на непрекъснатите доставки от Близкия изток, големите производители и азиатските потребители започват да изграждат мрежа от стратегически запаси по-близо до крайните пазари.

За Саудитска Арабия това означава по-голяма сигурност и гъвкавост на износа. За Сингапур – допълнителен буфер при следващото геополитическо прекъсване на енергийните доставки.