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Класация определи топ 50 на най-добрите хотели в София

Класация определи топ 50 на най-добрите хотели в София

28 Октомври, 2026 12:13, обновена 28 Октомври, 2026 12:17 1 050

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На първо място е петзвездният Grand Hotel Millennium Sofia

Класация определи топ 50 на най-добрите хотели в София - 1
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Списание Travel&Lifestyle определи в новия си есенен брой топ 50 на най-добрите хотели в София. На първо място е петзвездният Grand Hotel Millennium Sofia. Той елегантно въплъщава съчетание от модерен дизайн, иновативни концепции и безупречно обслужване. Поразителната 30-етажна сграда разполага с 400 просторни, светли и изящно обзаведени стаи. Хотелът разполага и с 10 заведения, отличаващи се със спиращите дъха панорамни гледки, изискан интериор и разнообразните кулинарни преживявания. Измежду тях са ресторант с висша кухня за истински ценители и скай бар с отваряем покрив, извисяващ се високо над града, както и единствен по рода си лаундж бар, разположен на 30-ти етаж, с 360-градусова панорамна тераса.

Второто място е за петзвездния InterContinental Sofia, който е разположен в сърцето на столицата, срещу старата сграда на Народното събрание, както и до най-важните държавни сгради и културни забележителности. Този луксозен хотел предлага гледки към емблематичния паметник „Цар Освободител“ и храм-паметник „Свети Александър Невски“. Комплексът е част от международната луксозна хотелска верига InterContinental. Притежава и един ключ от хотелския гид на „Мишлен“, в който е включен.

Третото място отива в Hyatt Regency Sofia, който се намира в сърцето на града на площад „Васил Левски“. При настаняване в много от стаите получавате достъп до Регентския клуб и красиви гледки към зеленото вътрешно дворче. Луксозните бани, с дъждовен душ, предлагат перфектно място за отдих и освежаване. Хотелът е част от международната хотелска верига Hyatt.

Класацията е подредена на базата на отзивите на самите клиенти в резервационните платформи Booking, Hotels.com, Agoda, Tripadvisor, Facebook, Google и др., както и лични посещения на журналистите. В нея попадат обекти, които имат изключителен уют, разположение, цени, обзавеждане и обслужване.

T&L Топ 50 на най-добрите хотели в София

1. Grand Hotel Millennium Sofia

2. InterContinental Sofia

3. Hyatt Regency Sofia

4. East Plaza Hotel

5. Crowne Plaza Sofia, an IHG Hotel

6. Sense Hotel Sofia, a Member of Design Hotels

7. Juno Hotel Sofia, a Member of Design Hotels

8. DOT Sofia

9. Grand Hotel Sofia

10. Hayashi Residence

11. Maison Sofia - MGallery

12. Oborishte 63,The Art Boutique Hotel

13. Бутик Хотел Каса Бояна

14. All Seasons Residence Design Hotel

15. Impresamente Art Hotel

16. Sentro Boutique Hotel

17. Adella Boutique Hotel

18. Location

19. Acacia Boutique Hotel

20. Blue Star Luxury Hotel

21. Hotel Kitchen59

22. Mercure Sofia City

23. Новотел София

24. Crystal Palace Boutique Hotel

25. NOVITA Hotel Sofia

26. Aurora Sofia Hotel

27. B1 City Hotel Sofia

28. Sofia Balkan Palace

29. Хилтън София

30. Art Hotel 158

31. ВИКО Бутик Апарт Хотел

32. Metropolitan Hotel Sofia, a member of Radisson Individuals

33. The Nest by Juno Hotel Sofia

34. AMAR Design Hotel by HMG

35. Hotel Via Serdika

36. Хотел Анел

37. Hotel House K21

38. Хотел Жасмин

39. Hotel Calipso Hotel

40. B1 Downtown Hotel

41. Avenue Aparthotel

42. Хотел Легенди

43. Rosslyn Central Park Hotel Sofia

44. Астория Гранд Хотел

45. The Moon Boutique Hotel

46. Rosslyn Thracia Hotel Sofia

47. Hotel COOP, Sofia

48. Premier Sofia Airport Hotel

49. Хотел Маринела

50. Expo Hotel Sofia


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