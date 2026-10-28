Класация определи топ 50 на най-добрите хотели в София

Списание Travel&Lifestyle определи в новия си есенен брой топ 50 на най-добрите хотели в София. На първо място е петзвездният Grand Hotel Millennium Sofia. Той елегантно въплъщава съчетание от модерен дизайн, иновативни концепции и безупречно обслужване. Поразителната 30-етажна сграда разполага с 400 просторни, светли и изящно обзаведени стаи. Хотелът разполага и с 10 заведения, отличаващи се със спиращите дъха панорамни гледки, изискан интериор и разнообразните кулинарни преживявания. Измежду тях са ресторант с висша кухня за истински ценители и скай бар с отваряем покрив, извисяващ се високо над града, както и единствен по рода си лаундж бар, разположен на 30-ти етаж, с 360-градусова панорамна тераса.
Второто място е за петзвездния InterContinental Sofia, който е разположен в сърцето на столицата, срещу старата сграда на Народното събрание, както и до най-важните държавни сгради и културни забележителности. Този луксозен хотел предлага гледки към емблематичния паметник „Цар Освободител“ и храм-паметник „Свети Александър Невски“. Комплексът е част от международната луксозна хотелска верига InterContinental. Притежава и един ключ от хотелския гид на „Мишлен“, в който е включен.
Третото място отива в Hyatt Regency Sofia, който се намира в сърцето на града на площад „Васил Левски“. При настаняване в много от стаите получавате достъп до Регентския клуб и красиви гледки към зеленото вътрешно дворче. Луксозните бани, с дъждовен душ, предлагат перфектно място за отдих и освежаване. Хотелът е част от международната хотелска верига Hyatt.
Класацията е подредена на базата на отзивите на самите клиенти в резервационните платформи Booking, Hotels.com, Agoda, Tripadvisor, Facebook, Google и др., както и лични посещения на журналистите. В нея попадат обекти, които имат изключителен уют, разположение, цени, обзавеждане и обслужване.
T&L Топ 50 на най-добрите хотели в София
1. Grand Hotel Millennium Sofia
2. InterContinental Sofia
3. Hyatt Regency Sofia
4. East Plaza Hotel
5. Crowne Plaza Sofia, an IHG Hotel
6. Sense Hotel Sofia, a Member of Design Hotels
7. Juno Hotel Sofia, a Member of Design Hotels
8. DOT Sofia
9. Grand Hotel Sofia
10. Hayashi Residence
11. Maison Sofia - MGallery
12. Oborishte 63,The Art Boutique Hotel
13. Бутик Хотел Каса Бояна
14. All Seasons Residence Design Hotel
15. Impresamente Art Hotel
16. Sentro Boutique Hotel
17. Adella Boutique Hotel
18. Location
19. Acacia Boutique Hotel
20. Blue Star Luxury Hotel
21. Hotel Kitchen59
22. Mercure Sofia City
23. Новотел София
24. Crystal Palace Boutique Hotel
25. NOVITA Hotel Sofia
26. Aurora Sofia Hotel
27. B1 City Hotel Sofia
28. Sofia Balkan Palace
29. Хилтън София
30. Art Hotel 158
31. ВИКО Бутик Апарт Хотел
32. Metropolitan Hotel Sofia, a member of Radisson Individuals
33. The Nest by Juno Hotel Sofia
34. AMAR Design Hotel by HMG
35. Hotel Via Serdika
36. Хотел Анел
37. Hotel House K21
38. Хотел Жасмин
39. Hotel Calipso Hotel
40. B1 Downtown Hotel
41. Avenue Aparthotel
42. Хотел Легенди
43. Rosslyn Central Park Hotel Sofia
44. Астория Гранд Хотел
45. The Moon Boutique Hotel
46. Rosslyn Thracia Hotel Sofia
47. Hotel COOP, Sofia
48. Premier Sofia Airport Hotel
49. Хотел Маринела
50. Expo Hotel Sofia