Хотелите в някои от най-популярните български курорти вече се запълват за Нова година. В Банско, Велико Търново и Арбанаси заетостта достига между 70 и 80% още в началото на ноември, а очакванията на хотелиерите са свободните места да бъдат изчерпани до началото на декември.

В Банско част от хотелите вече са почти пълни. Нощувките в петзвездните обекти струват между 120 и 500 евро, като пакетите включват празнична вечеря, музикална програма и спа услуги. Най-често се предлагат престои от три нощувки.

„Почти целият певчески и артистичен елит ще бъде тук за новогодишните програми”, коментира Зорка Тумбакиева, секретар на Съюза на туристическия бизнес в Банско. По думите ѝ петдневните пакети са по-трудни за реализация, тъй като малко работещи могат да си позволят толкова продължителна почивка.

По-високи куверти в Банско

Свободните места в механите в Банско също се намират все по-трудно. Кувертите са с 10-15% по-скъпи спрямо миналата година. В празничните менюта са включени традиционни ястия за региона, напитки и музикална програма.

Сред търсените дестинации е и Сандански. Новогодишната вечеря там струва между 150 и 200 евро на човек, а пакет с три нощувки за двама в хотел достига около 1200 евро.

Арбанаси предлага и отделна празнична вечеря

В Арбанаси заетостта е около 70% още от началото на ноември. Нощувките без изхранване струват между 70 и 100 евро. Празничната вечеря е около 300 евро на човек, като в сумата са включени напитки и музикална програма.

„Цените са леко намалени спрямо минали години предвид инфлацията”, заяви Александър Карачолев, управител на комплекс в Арбанаси. Той уточни, че докато повечето хотели предлагат пакетни цени, неговият комплекс продава само новогодишната вечеря и работи с по-малки хотели без ресторанти.

Хотелиерите отчитат по-висок интерес спрямо миналата година. Очакванията са основната част от гостите по празниците да бъдат българи.

Източници: nova.bg