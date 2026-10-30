Филев: Тютюневите налози носят близо 2,5 млрд. евро годишно

България генерира близо 2,5 милиарда евро годишно от налозите върху тютюневи изделия. Това заяви председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите - 2010 Цветан Филев на кръгла маса в София.

Форумът „Достойнство за всеки тютюнев лист“ е организиран по повод Световния ден на тютюнопроизводителите, който се отбелязва на 28 октомври. В центъра на дискусията са бъдещето на сектора, европейската селскостопанска политика и промените в нормативната рамка за тютюневите изделия.

Помощта за производителите ще продължи

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски определи тютюна като традиционна за страната земеделска култура, която през годините е осигурявала поминък на много хора.

„Тютюнът е важна земеделска култура, която помага за запазването на поминък и на селски райони“, заяви Пламен Абровски.

По думите му качеството на българския тютюн е изключително високо. Министърът посочи, че България е защитила продължаването на преходната национална помощ за тютюнопроизводителите. Подпомагането ще бъде с намаляващ бюджет, но ще продължи и през следващия програмен период.

Цветан Филев изрази надежда в следващите няколко седмици или месеци браншът и Министерството на земеделието и храните да фиксират условията и параметрите на помощта.

Секторът очаква промени в европейските правила

Председателят на НАТ-2010 каза, че тютюнопроизводителите в световен мащаб са около 30 милиона. Според него бъдещето на сектора зависи и от решенията на европейско равнище.

Сред основните теми на кръглата маса са Общата селскостопанска политика след 2027 г., предложенията за промени в акцизната директива и в тютюневата директива, както и нормативните предизвикателства пред производителите и преработвателите в Европейския съюз.

В събитието участват заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев, изпълнителният директор на Международната асоциация на тютюнопроизводителите Мерседес Васкес, генералният секретар на Европейската организация на тютюнопроизводителите Премислав Новорита и генералният секретар на Европейската асоциация на тютюнопреработвателите Франсоа Гуерин.

Източници: bta.bg