201 организации искат оценка на новите тютюневи правила в ЕС

201 европейски компании и браншови организации призоваха председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да преразгледа подхода към подготвяните промени в правилата за тютюневите и никотиновите продукти. Писмото е изпратено на 3 ноември и е подписано от представители на земеделието, доставките, логистиката и търговията.

Според данните, представени от сектора, веригата осигурява над 1,5 млн. работни места в Европейския съюз, допринася с приблизително 195 млрд. евро към БВП и генерира повече от 107 млрд. евро годишно от акцизи и ДДС. Подписалите писмото настояват преди приемането на нови ограничения да бъде направена оценка на икономическите и социалните последици.

Българските данни

„Решенията, взети в Брюксел, ще определят бъдещето на цяла европейска верига на създаване на стойност за години напред“, посочват организациите.

Сред подписалите писмото са четири български браншови организации, включително Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010. Председателят на асоциацията Цветан Филев посочва, че около 8500 земеделски стопани ежегодно се вписват в Регистъра на тютюнопроизводителите.

„В България, съгласно ЗТТСИ, в Регистъра на тютюнопроизводителите ежегодно се вписват около 8500 земеделски стопани, които осигуряват близо 44 000 работни места само в земеделието. А националният бюджет генерира годишно над 2,2 милиарда евро от акцизни налози и данък върху тютюневите изделия, за които стопаните осигуряват тютюневата суровина“, заявява Филев.

В интервю за Българското национално радио той призова Европейската комисия първо да проведе диалог с бранша, преди да предлага промени в действащата директива.

Какво предвиждат промените

През юли 2025 г. Европейската комисия предложи повишаване на минималните акцизи върху традиционните тютюневи изделия и въвеждане на общи минимални ставки за нагреваемия тютюн, течностите за електронни цигари и никотиновите паучове. Предложенията включват и по-строг контрол върху суровия тютюн.

На 17 юни 2026 г. Европейският парламент отхвърли предложението с 439 гласа „против“, 181 „за“ и 38 „въздържал се“. Вотът има консултативен характер, а окончателното решение по данъчните промени трябва да бъде взето от държавите членки в Съвета на ЕС, където е необходимо единодушие.

Паралелно с акцизната реформа Европейската комисия подготвя промени в Директивата за тютюневите изделия и в правилата за рекламата на тютюневи изделия. Очаква се новите акцизни правила да станат факт от 2028 г.

Предупреждение за незаконния пазар

Подписалите писмото твърдят, че допълнителните ограничения могат да насочат част от потреблението към незаконния пазар. В позицията им се посочва, че приблизително една от всеки десет цигари, потребявани в ЕС, е с незаконен произход, а загубите за публичните бюджети достигат около 13 млрд. евро годишно.

„Не е необходимо Директивата за тютюневите изделия да бъде преразглеждана. Необходимо е да се подобри прилагането на действащото законодателство на национално равнище“, заявяват организациите. Те настояват бъдещите решения да се основават на доказателства и да бъдат обсъдени с всички участници във веригата.