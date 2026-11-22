Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участва на 23 ноември в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел.

Сред основните теми ще бъде предложението за регламент за възможностите за риболов в Средиземно и Черно море през 2027 г. Министрите ще обсъдят и съобщението на Европейската комисия относно Визия 2040 за рибарство и аквакултури.

Според дневния ред на Съвета разговорите за риболовните възможности трябва да подготвят пътя към политическо споразумение на заседанието през декември. Ще бъде разгледана и ситуацията на селскостопанските пазари, включително последиците от руската агресия срещу Украйна.

Българските приоритети

България ще защитава подкрепата за розопроизводството и продължаването на преходната национална помощ след 2027 г. Тези приоритети бяха поставени от страната на заседанието на министрите по земеделие и рибарство в Люксембург в края на октомври.

Тогава държавите членки постигнаха съгласие по мандат за преговори с Европейския парламент относно Общата селскостопанска политика след 2027 г. Предстоящото заседание в Брюксел ще продължи обсъжданията по свързаните с пазара и бъдещото финансиране на земеделието въпроси.

Заседанието ще включва и дискусия за дългосрочната политика на Европейския съюз в областта на рибарството и аквакултурите, както и за управлението на рибните ресурси в Черно море.

Източници: bta.bg