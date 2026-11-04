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ГЕРБ и ПП поискаха нови компенсации за бизнеса заради скъпия ток

ГЕРБ и ПП поискаха нови компенсации за бизнеса заради скъпия ток

4 Ноември, 2026 13:08 580 22

  • скъп ток-
  • компенсации за бизнеса-
  • герб-сдс-
  • продължаваме промяната

Опозицията настоява за 100% подкрепа над цена от 92 евро за мегаватчас и предупреди за несигурност пред бизнеса

ГЕРБ и ПП поискаха нови компенсации за бизнеса заради скъпия ток - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната“ поискаха спешни компенсации за бизнеса и домакинствата заради високите цени на електроенергията. Двете парламентарни групи отправиха критики към управляващите и настояха за по-предвидим механизъм за подкрепа на небитовите потребители.

Жечо Станков от ГЕРБ-СДС предложи да бъде възстановен моделът, прилаган през 2025 г. Той предвижда 100% компенсация за цената над 92 евро за мегаватчас, което по думите му се равнява приблизително на 180 лева.

„Искаме да се приложи механизъм, който през 2025 г. работеше безотказно, а именно компенсация на небитовите потребители със 100% над цената от 92 евро на мегаватчас“, заяви Жечо Станков.

Според него действащата програма не осигурява необходимата сигурност на предприятията, тъй като не дава достатъчно яснота какъв размер компенсация ще получат и кога ще бъде изплатена.

Опозицията критикува размера и сроковете

Радослав Рибарски от „Продължаваме Промяната“ посочи, че за компенсации са предвидени около 140 милиона евро за периода от септември до юни 2027 г. Той определи сумата като недостатъчна на фона на движението на борсовите цени.

По думите му от април цената на електроенергията се е покачила от около 90 евро до над 300 евро за мегаватчас в края на октомври. Допълнителен контекст за размера на поскъпването даде информацията, че средната борсова цена през октомври е достигнала 230 евро за мегаватчас, а в пиковите часове е била между 350 и 400 евро за мегаватчас.

„Говорите за енергийна сигурност, но оставяте твърде много въпроси без отговор и точно преди зимата“, каза Радослав Рибарски.

Той подчерта, че предприятията трябва да плащат веднага за електроенергията, заплатите, осигуровките и данъците си, докато евентуалните компенсации са предвидени за по-късен момент. Според него това поставя бизнеса в ситуация, в която не може да планира разходите си.

Предложението за подкрепа остава без окончателно решение

По информацията, представена в парламента, действащият механизъм предвижда компенсациите да бъдат изплащани до 31 декември 2027 г. Именно сроковете и липсата на яснота за размера на помощта са сред основните критики на „Продължаваме Промяната“.

ГЕРБ-СДС настояха подкрепата да се прилага незабавно и да покрива изцяло разликата над прага от 92 евро за мегаватчас. До публикуването на материала управляващите не са обявили решение, което да отговаря на искането за промяна на механизма.

Източници: bntnews.bg, banker.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КРАДЦИ И МУШИНГЕРИ

    18 1 Отговор
    Точно вие направихте народа 100% по беден !!!

    13:10 04.11.2026

  • 2 гражданин

    18 0 Отговор
    По ваше време приехте еврото и сринахте държавата !!

    13:12 04.11.2026

  • 3 Последния Софиянец

    20 0 Отговор
    Заради ГЕРБ два атомни реактори гният в Белене.

    13:13 04.11.2026

  • 4 Мда

    17 0 Отговор
    ГЕРБ и ПП поискали? Нямаше нужда да се споменава ПП. Те, заедно с ДБ са отдавна в ГЕРБ.

    13:13 04.11.2026

  • 5 Пич

    5 14 Отговор
    Те това са българските политици!!!
    Радев краде с червените олигарси!!!
    Демократичните шушумиги искат компенсации и за техните олигарси!!!
    Вас, народа, ви нема в целата схема!!!

    13:13 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами нека

    15 0 Отговор
    ГЕРБ и ПП отделят от собствените си парици защото най голяма вина носи ГЕРБ отказвайки Южен поток и спирайки доизграждането на "гьола" АЕЦ Белене а ПП с продажната си антибългарски политики...

    13:18 04.11.2026

  • 9 Тик-Ток

    13 0 Отговор
    Гроб искат пак с чужда пита помен да правят ,помните ли Тиквата през 2013 като вдигна двойно цените на тока и масовите протести

    13:19 04.11.2026

  • 10 Шапкаря

    5 2 Отговор
    Всичко което е откраднато са компенсациите.

    13:20 04.11.2026

  • 11 Факт

    14 0 Отговор
    Не съм съгласен с общи пари да се подкрепят частни бизнеси.То така всеки може да е ,,бизнесмен".Като стане напечено и да реват на държавното рамо.Нали пазара определяше кой ще оцелее?

    Коментиран от #12

    13:23 04.11.2026

  • 12 Тик-Ток

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Пазарната икономика е само за робите ,за богатите е комунизъм

    Коментиран от #13

    13:27 04.11.2026

  • 13 Синбад Моряка

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тик-Ток":

    В Германия тихо и кротко фалират. Няма да изреждам фирми с над 100-годишна история, които вече ги няма. Тук родните бизнесмени, които ревяха от щастие за еврото и твърди стожери на "Пазара определя цената", днес плачат и ние, които им плащаме надутите цени трябва да ги спасяваме!
    99 процента от тия, които най много реват са на държавна(обществена) хранилка.
    Айде стига толкова! Фалирате и толкова!

    13:36 04.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хмм

    8 0 Отговор
    ПП и ГЕРБ - двама, винаги двама, винаги като в песничката

    13:39 04.11.2026

  • 16 ТРЪПИ И БЕЗНАДЕЖДНИ

    5 2 Отговор
    Хора сте. Нема вече се да се дамите само за думите пошли лъжливи. Вчера пенсиите оня ден бюджета днес бизнеса А УТРЕ ЗА ПАЛЦИТЕ И У ДВОРО НА ЗАТВОРО. НЕ ВЛЕЗНАТ ЛИ И ТО НАПЪЛНО ЧЕСТНО И ПОЧТЕНО В ЗАТВОРА ЗА НАЗИДАНИЕ И ДРУГИТЕ СЛЕД ТЯХ ЩЕ КРАДАТ ЯКО.НЯМА ДА ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА НАРОДА НИ. А РАДЕВ АКО НЕ ГИ ВКАРА ЗНАЧИ И ТОЙ Е КАТО ТЯХ.

    13:45 04.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 гост

    4 0 Отговор
    Банкянският идиот да плаща1той е в клуба на богатите.

    13:47 04.11.2026

  • 19 Димо

    6 0 Отговор
    Идеята на компенсациите беше, че се помага, за да не се вдига цената! А то кво стана...прибра бизнеса няколко милиарда, ама и вдигна цените с над 100%! Глупака, разбирай обикновения данъкоплатец да плаща, а пък те на Малдивите и Бали!

    14:11 04.11.2026

  • 20 Този селяндур

    2 0 Отговор
    Този селяндур няма образование, което да отговаря на неговите заявки. Типична гербаджийска креатура. Мъжка калинка, чийто баща е бивш борец и държи бензиностанции в Бургас, а също така развива строителен бизнес. Този трябва да бъде разследван наред с Тиквата, Хаяшио и всички герберски мутри. Все пак, той беше двигателя на т.нар. саниране, което сигурно донесе милиони на ГЕРБ.

    14:16 04.11.2026

  • 21 Жичко Станков

    1 0 Отговор
    И понитата са в депресия. Липсва им сглобарията. За цените на тока сте отговорни вие, на които им работят перките и
    батериите. Ау, голяма драма, от европейската прокуратура погват диди фотоволтаика. Раздал си 60 % от програмките.

    14:31 04.11.2026

  • 22 Загриженки

    1 0 Отговор
    Милите, как са се загрижили за сметката на българина, докато им работят фотоволтаичките. Лицемери

    14:33 04.11.2026