ГЕРБ и ПП поискаха нови компенсации за бизнеса заради скъпия ток

ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната“ поискаха спешни компенсации за бизнеса и домакинствата заради високите цени на електроенергията. Двете парламентарни групи отправиха критики към управляващите и настояха за по-предвидим механизъм за подкрепа на небитовите потребители.

Жечо Станков от ГЕРБ-СДС предложи да бъде възстановен моделът, прилаган през 2025 г. Той предвижда 100% компенсация за цената над 92 евро за мегаватчас, което по думите му се равнява приблизително на 180 лева.

„Искаме да се приложи механизъм, който през 2025 г. работеше безотказно, а именно компенсация на небитовите потребители със 100% над цената от 92 евро на мегаватчас“, заяви Жечо Станков.

Според него действащата програма не осигурява необходимата сигурност на предприятията, тъй като не дава достатъчно яснота какъв размер компенсация ще получат и кога ще бъде изплатена.

Опозицията критикува размера и сроковете

Радослав Рибарски от „Продължаваме Промяната“ посочи, че за компенсации са предвидени около 140 милиона евро за периода от септември до юни 2027 г. Той определи сумата като недостатъчна на фона на движението на борсовите цени.

По думите му от април цената на електроенергията се е покачила от около 90 евро до над 300 евро за мегаватчас в края на октомври. Допълнителен контекст за размера на поскъпването даде информацията, че средната борсова цена през октомври е достигнала 230 евро за мегаватчас, а в пиковите часове е била между 350 и 400 евро за мегаватчас.

„Говорите за енергийна сигурност, но оставяте твърде много въпроси без отговор и точно преди зимата“, каза Радослав Рибарски.

Той подчерта, че предприятията трябва да плащат веднага за електроенергията, заплатите, осигуровките и данъците си, докато евентуалните компенсации са предвидени за по-късен момент. Според него това поставя бизнеса в ситуация, в която не може да планира разходите си.

Предложението за подкрепа остава без окончателно решение

По информацията, представена в парламента, действащият механизъм предвижда компенсациите да бъдат изплащани до 31 декември 2027 г. Именно сроковете и липсата на яснота за размера на помощта са сред основните критики на „Продължаваме Промяната“.

ГЕРБ-СДС настояха подкрепата да се прилага незабавно и да покрива изцяло разликата над прага от 92 евро за мегаватчас. До публикуването на материала управляващите не са обявили решение, което да отговаря на искането за промяна на механизма.

Източници: bntnews.bg, banker.bg