ГЕРБ и ПП поискаха нови компенсации за бизнеса заради скъпия ток

ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната“ поискаха спешни компенсации за бизнеса и домакинствата заради високите цени на електроенергията. Двете парламентарни групи отправиха критики към управляващите и настояха за по-предвидим механизъм за подкрепа на небитовите потребители.
Жечо Станков от ГЕРБ-СДС предложи да бъде възстановен моделът, прилаган през 2025 г. Той предвижда 100% компенсация за цената над 92 евро за мегаватчас, което по думите му се равнява приблизително на 180 лева.„Искаме да се приложи механизъм, който през 2025 г. работеше безотказно, а именно компенсация на небитовите потребители със 100% над цената от 92 евро на мегаватчас“, заяви Жечо Станков.
Според него действащата програма не осигурява необходимата сигурност на предприятията, тъй като не дава достатъчно яснота какъв размер компенсация ще получат и кога ще бъде изплатена.
Опозицията критикува размера и сроковете
Радослав Рибарски от „Продължаваме Промяната“ посочи, че за компенсации са предвидени около 140 милиона евро за периода от септември до юни 2027 г. Той определи сумата като недостатъчна на фона на движението на борсовите цени.
По думите му от април цената на електроенергията се е покачила от около 90 евро до над 300 евро за мегаватчас в края на октомври. Допълнителен контекст за размера на поскъпването даде информацията, че средната борсова цена през октомври е достигнала 230 евро за мегаватчас, а в пиковите часове е била между 350 и 400 евро за мегаватчас.„Говорите за енергийна сигурност, но оставяте твърде много въпроси без отговор и точно преди зимата“, каза Радослав Рибарски.
Той подчерта, че предприятията трябва да плащат веднага за електроенергията, заплатите, осигуровките и данъците си, докато евентуалните компенсации са предвидени за по-късен момент. Според него това поставя бизнеса в ситуация, в която не може да планира разходите си.
Предложението за подкрепа остава без окончателно решение
По информацията, представена в парламента, действащият механизъм предвижда компенсациите да бъдат изплащани до 31 декември 2027 г. Именно сроковете и липсата на яснота за размера на помощта са сред основните критики на „Продължаваме Промяната“.
ГЕРБ-СДС настояха подкрепата да се прилага незабавно и да покрива изцяло разликата над прага от 92 евро за мегаватчас. До публикуването на материала управляващите не са обявили решение, което да отговаря на искането за промяна на механизма.
Източници: bntnews.bg, banker.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КРАДЦИ И МУШИНГЕРИ
13:10 04.11.2026
2 гражданин
13:12 04.11.2026
3 Последния Софиянец
13:13 04.11.2026
4 Мда
13:13 04.11.2026
5 Пич
Радев краде с червените олигарси!!!
Демократичните шушумиги искат компенсации и за техните олигарси!!!
Вас, народа, ви нема в целата схема!!!
13:13 04.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ами нека
13:18 04.11.2026
9 Тик-Ток
13:19 04.11.2026
10 Шапкаря
13:20 04.11.2026
11 Факт
Коментиран от #12
13:23 04.11.2026
12 Тик-Ток
До коментар #11 от "Факт":Пазарната икономика е само за робите ,за богатите е комунизъм
Коментиран от #13
13:27 04.11.2026
13 Синбад Моряка
До коментар #12 от "Тик-Ток":В Германия тихо и кротко фалират. Няма да изреждам фирми с над 100-годишна история, които вече ги няма. Тук родните бизнесмени, които ревяха от щастие за еврото и твърди стожери на "Пазара определя цената", днес плачат и ние, които им плащаме надутите цени трябва да ги спасяваме!
99 процента от тия, които най много реват са на държавна(обществена) хранилка.
Айде стига толкова! Фалирате и толкова!
13:36 04.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хмм
13:39 04.11.2026
16 ТРЪПИ И БЕЗНАДЕЖДНИ
13:45 04.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 гост
13:47 04.11.2026
19 Димо
14:11 04.11.2026
20 Този селяндур
14:16 04.11.2026
21 Жичко Станков
батериите. Ау, голяма драма, от европейската прокуратура погват диди фотоволтаика. Раздал си 60 % от програмките.
14:31 04.11.2026
22 Загриженки
14:33 04.11.2026