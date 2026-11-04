Новини
Бизнес »
Синдикатите обсъждат компенсациите за тока с министъра на енергетиката
  Тема: Енергийна трансформация

Синдикатите обсъждат компенсациите за тока с министъра на енергетиката

4 Ноември, 2026 06:56 614 9

  • цени на електроенергията-
  • компенсации за бизнеса-
  • синдикати-
  • енергетика-
  • работодатели

Работодатели и синдикати предупреждават за риск от ограничаване на производството, съкращения и ново поскъпване на стоките

Синдикатите обсъждат компенсациите за тока с министъра на енергетиката - 1
Снимка: NovaNews
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Синдикатите ще обсъдят с министъра на енергетиката високите цени на електроенергията и възможностите за подкрепа на бизнеса. В дневния ред се очаква да бъдат включени и мерки за компенсиране на предприятията, които са най-силно засегнати от поскъпването.

Цената на електроенергията е нараснала с около 126% между юни и октомври. Работодателите и синдикатите предупреждават, че забавеното изплащане на компенсациите поставя предприятията под допълнителен натиск.

Предупреждения за производството и работните места

Според информацията на NOVA продължителното забавяне на компенсациите създава риск от ограничаване на производството и съкращения. Като възможна последица се посочва и ново поскъпване на стоките и услугите.

Очаква се срещата да очертае възможните механизми за подкрепа на бизнеса и мерките, чрез които да бъдат подпомогнати най-силно засегнатите предприятия. Към момента не са обявени конкретни решения или размер на предвидените компенсации.

Източници: nova.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вие си ги избрахте

    0 1 Отговор
    33% по скъп газ, 125% по скъп ток за бизнеса, 40 милиона за километър магистрала, винетки с 30% поскъпване, пътища леш, национализирани пенсии... честитооо балъциии :Д:Д:Д:Д

    Коментиран от #6

    07:08 04.11.2026

  • 2 мда

    1 1 Отговор
    А къде е Радев да спре поскъпването? Май и той е в играта с енергопроизводителите.

    07:15 04.11.2026

  • 3 само питам

    2 0 Отговор
    Ков поскъпна в производството на ток за да му вдигате цената?

    07:18 04.11.2026

  • 4 Умникът

    1 0 Отговор
    Дето е измислил отложена компенсация не се ли сеща, че цените и заплатите ще се коригират с цената на тока, а компенсацията бизнеса ще си сложат в джоба, особено ако така разтегливо е формулирана - ако има във фонда

    07:58 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вие си ги избрахте":

    ами нема киру факиру да уреди некой флот далаверен газ за да не се вдига

    08:37 04.11.2026

  • 7 мммм

    0 0 Отговор
    нямаше ли едни панели и перки с безплатен ток

    08:39 04.11.2026

  • 8 Факт

    2 0 Отговор
    Само в България профсъюзите защитават интереса на капиталистите!

    08:49 04.11.2026

  • 9 тотален фарс ...

    0 0 Отговор
    с вдигане на данъци и дългове да се компенсира спекулата с тока ...

    08:51 04.11.2026