Синдикатите обсъждат компенсациите за тока с министъра на енергетиката

Синдикатите ще обсъдят с министъра на енергетиката високите цени на електроенергията и възможностите за подкрепа на бизнеса. В дневния ред се очаква да бъдат включени и мерки за компенсиране на предприятията, които са най-силно засегнати от поскъпването.
Цената на електроенергията е нараснала с около 126% между юни и октомври. Работодателите и синдикатите предупреждават, че забавеното изплащане на компенсациите поставя предприятията под допълнителен натиск.
Предупреждения за производството и работните места
Според информацията на NOVA продължителното забавяне на компенсациите създава риск от ограничаване на производството и съкращения. Като възможна последица се посочва и ново поскъпване на стоките и услугите.
Очаква се срещата да очертае възможните механизми за подкрепа на бизнеса и мерките, чрез които да бъдат подпомогнати най-силно засегнатите предприятия. Към момента не са обявени конкретни решения или размер на предвидените компенсации.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вие си ги избрахте
Коментиран от #6
07:08 04.11.2026
2 мда
07:15 04.11.2026
3 само питам
07:18 04.11.2026
4 Умникът
07:58 04.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 си пън
До коментар #1 от "Вие си ги избрахте":ами нема киру факиру да уреди некой флот далаверен газ за да не се вдига
08:37 04.11.2026
7 мммм
08:39 04.11.2026
8 Факт
08:49 04.11.2026
9 тотален фарс ...
08:51 04.11.2026