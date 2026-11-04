Синдикатите обсъждат компенсациите за тока с министъра на енергетиката

Синдикатите ще обсъдят с министъра на енергетиката високите цени на електроенергията и възможностите за подкрепа на бизнеса. В дневния ред се очаква да бъдат включени и мерки за компенсиране на предприятията, които са най-силно засегнати от поскъпването.

Цената на електроенергията е нараснала с около 126% между юни и октомври. Работодателите и синдикатите предупреждават, че забавеното изплащане на компенсациите поставя предприятията под допълнителен натиск.

Предупреждения за производството и работните места

Според информацията на NOVA продължителното забавяне на компенсациите създава риск от ограничаване на производството и съкращения. Като възможна последица се посочва и ново поскъпване на стоките и услугите.

Очаква се срещата да очертае възможните механизми за подкрепа на бизнеса и мерките, чрез които да бъдат подпомогнати най-силно засегнатите предприятия. Към момента не са обявени конкретни решения или размер на предвидените компенсации.

Източници: nova.bg