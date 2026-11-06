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Гълъб Донев: Бюджет 2027 поема стари финансови тежести. Дори и тези на служебният му кабинет!

Гълъб Донев: Бюджет 2027 поема стари финансови тежести. Дори и тези на служебният му кабинет!

6 Ноември, 2026 14:20, обновена 6 Ноември, 2026 14:54 1 213 25

  • гълъб донев-
  • бюджет 2027-
  • публични финанси-
  • сметна палата-
  • социални помощи

Финансовият министър посочи натрупани ангажименти, дефицити и неразплатени разходи. Проектът предвижда по-високи доходи, пенсии и семейни помощи

Гълъб Донев: Бюджет 2027 поема стари финансови тежести. Дори и тези на служебният му кабинет! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджет 2027 ще трябва да поеме тежестта на натрупани ангажименти, неразплатени разходи и решения от предходни години, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев при представянето на проектозакона в Университета за национално и световно стопанство.

По думите му три одитни доклада на Сметната палата описват финансовото наследство, с което правителството трябва да се справи. Проверките очертават трайно нарастване на текущите разходи и бюджетните дефицити при по-бавен ръст на приходите.

„Общият извод от тези две проверки е, че следващите бюджети поемат тежестта на безотговорни решения от минали години“, каза Донев.

Натрупани ангажименти и неразплатени разходи

Финансовият министър посочи одита на Агенция „Пътна инфраструктура“ като пример за поемане на ангажименти над наличния ресурс. Част от задълженията са били признавани със закъснение, а извършени разходи са останавали неразплатени.

Сред предложените мерки са създаване на пълен регистър на договорите, сертификатите, просрочията и бъдещите плащания. Предвиждат се още ограничаване на нови ангажименти без многогодишно финансово обезпечение, независима проверка на изпълнението, ясен ред за плащанията и реалистична инвестиционна програма.

Проектът предвижда консолидация на дефицита на касова основа от 5,7% до 3,5% от брутния вътрешен продукт.

По-високи доходи и подкрепа за семействата

Минималната работна заплата трябва да се увеличи от 620 на 660 евро. Заплатите в бюджетната сфера са планирани да нараснат с 5%, а възнагражденията на учителите – със 7,5%, за което са предвидени 170,5 млн. евро.

За осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2027 г. са заложени 552,6 млн. евро, а таванът на максималните пенсии се повишава до 1874 евро. Линията на бедност ще бъде 443 евро.

Проектът предвижда 114,3 млн. евро за по-високи социални помощи и 72,5 млн. евро за семейни помощи. Девет от общо 12 вида помощи ще бъдат увеличени, като се повишават и доходните критерии за достъп.

Обезщетението за отглеждане на дете до две години се увеличава до 450 евро. За майките, които се върнат на работа преди детето да навърши две години, е предвидено обезщетение от 75% вместо досегашните 50%.

Данъчните облекчения за семейства са планирани да бъдат 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две и 15 000 евро за три и повече деца. Общата стойност на мерките е 230,5 млн. евро.

Здравноосигурителните плащания през Националната здравноосигурителна каса се увеличават с 493 млн. евро.

Следва обсъждане със социалните партньори

Проектът ще бъде обсъден със социалните партньори, а следващата сряда трябва да бъде разгледан от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Донев определи предложения бюджет като план, основан на реални финансови показатели и многогодишно ограничаване на дефицита.

Източници: focus-news.net, dariknews.bg, taralej.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Гълъба каза че е УЖАСЯВАЩО да плаща толкова големи пенсии на пенсионерите.Нечовек!

    14:22 06.11.2026

  • 2 Гугутков толкова си некадърен, че няма

    17 2 Отговор
    Уред да го измери! Къде са парите некадърник или да гледаме в джобовете ви?

    Коментиран от #21

    14:26 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ти да видиш

    16 2 Отговор
    Гълъбееее, от последните 7 сл. правителства 5 са на льотчика, тогава пРезидент. Не е лошо да му го напомниш, че ми се струва, че нещо е позабравил.

    14:28 06.11.2026

  • 5 Тоя

    16 1 Отговор
    чупи рекорди. Оставка!

    14:29 06.11.2026

  • 6 Анонимен

    11 1 Отговор
    ТОЗИ ГОСПОДИН НИКОГА НЕ Е БЮДЖЕТ ВИЖДАЛ НО НАЛИ Е НА МЕСИЯТА ВЕРЕН ДРУГАР ПАРИТЕ НА ДЪРЖАВАТА РАЗДАВАТ КАТО СВОИ АМА НАЛИ ЗАКОНИТЕ ЗА МЕСИИ НЕ ВАЖАТ

    14:30 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Защо няма превод на пенсиите

    9 2 Отговор
    Днес излъга, че се превеждат пенсиите. Няма превод и никой в НОИ не отговаря ,,защо,,

    Коментиран от #9, #18

    14:32 06.11.2026

  • 9 Защото

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Защо няма превод на пенсиите":

    тоя от снимката банкрутира колонията.

    14:45 06.11.2026

  • 10 Йода

    7 1 Отговор
    Колко акъл има едно ЗКПЧ.

    Коментиран от #16, #22

    14:45 06.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Боруна Лом

    4 2 Отговор
    КАТО СА ВИНОВНИ ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА И ФОН ДОМАТ,ВКАРАЙТЕ В ЗАТВОРА

    14:57 06.11.2026

  • 15 бумеранг

    3 2 Отговор
    След като Радев вдигна юмрука започна дивата кампания на тролетариата че България била с ниски доходи, най-бедните в Европа и т.н. В резултат редица ПП/ДБ и служебни правителства започнаха да харчат безобразно. Сега някой трябва да плаща сметката. Аз дълбоко се съмнявам че правителството Радев ще плати нещо. По-скоро ще ни затрупа с нови дългове и ще си подаде оставката.

    14:59 06.11.2026

  • 16 бумеранг

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Йода":

    Колкото на едно пиле.

    15:00 06.11.2026

  • 17 Зъл пес

    3 1 Отговор
    Гълъбе,гълъбе,други приказки приказвахте за чисто вашия бюджет 2027.Щели сме да видим.И каква стана тя?То вие вече сте за зандана бе.А пък за мрънкалото боташ ефенди да не говорим.Мантрата другите са виновни е в пълна сила.А че 5 от 7 служебни правителства са негови,хич и не се сеща!!!

    15:03 06.11.2026

  • 18 Баба Кунка

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Защо няма превод на пенсиите":

    Е мойта дойде.Сутринта.

    Коментиран от #23

    15:05 06.11.2026

  • 19 Кога

    2 0 Отговор
    гълъбът ще мине на минимална заплата

    15:10 06.11.2026

  • 20 ТТТ

    1 0 Отговор
    На крива ракета космоса й пречи.

    15:12 06.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Има акъл

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Йода":

    Зкпч- то има акъл да взима високата пенсия и държавната заплата. Не е много, но за него стига.

    15:19 06.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Лъжата

    1 0 Отговор
    им е като "Добър ден" на другарите ! Наглост безподбна и всички в един глас повтарят едно и също . Ни очи , ни срама , а положението в страната е катастрофално .

    15:21 06.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.