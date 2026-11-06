Гълъб Донев: Бюджет 2027 поема стари финансови тежести. Дори и тези на служебният му кабинет!

Бюджет 2027 ще трябва да поеме тежестта на натрупани ангажименти, неразплатени разходи и решения от предходни години, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев при представянето на проектозакона в Университета за национално и световно стопанство.
По думите му три одитни доклада на Сметната палата описват финансовото наследство, с което правителството трябва да се справи. Проверките очертават трайно нарастване на текущите разходи и бюджетните дефицити при по-бавен ръст на приходите.„Общият извод от тези две проверки е, че следващите бюджети поемат тежестта на безотговорни решения от минали години“, каза Донев.
Натрупани ангажименти и неразплатени разходи
Финансовият министър посочи одита на Агенция „Пътна инфраструктура“ като пример за поемане на ангажименти над наличния ресурс. Част от задълженията са били признавани със закъснение, а извършени разходи са останавали неразплатени.
Сред предложените мерки са създаване на пълен регистър на договорите, сертификатите, просрочията и бъдещите плащания. Предвиждат се още ограничаване на нови ангажименти без многогодишно финансово обезпечение, независима проверка на изпълнението, ясен ред за плащанията и реалистична инвестиционна програма.
Проектът предвижда консолидация на дефицита на касова основа от 5,7% до 3,5% от брутния вътрешен продукт.
По-високи доходи и подкрепа за семействата
Минималната работна заплата трябва да се увеличи от 620 на 660 евро. Заплатите в бюджетната сфера са планирани да нараснат с 5%, а възнагражденията на учителите – със 7,5%, за което са предвидени 170,5 млн. евро.
За осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2027 г. са заложени 552,6 млн. евро, а таванът на максималните пенсии се повишава до 1874 евро. Линията на бедност ще бъде 443 евро.
Проектът предвижда 114,3 млн. евро за по-високи социални помощи и 72,5 млн. евро за семейни помощи. Девет от общо 12 вида помощи ще бъдат увеличени, като се повишават и доходните критерии за достъп.
Обезщетението за отглеждане на дете до две години се увеличава до 450 евро. За майките, които се върнат на работа преди детето да навърши две години, е предвидено обезщетение от 75% вместо досегашните 50%.
Данъчните облекчения за семейства са планирани да бъдат 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две и 15 000 евро за три и повече деца. Общата стойност на мерките е 230,5 млн. евро.
Здравноосигурителните плащания през Националната здравноосигурителна каса се увеличават с 493 млн. евро.
Следва обсъждане със социалните партньори
Проектът ще бъде обсъден със социалните партньори, а следващата сряда трябва да бъде разгледан от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Донев определи предложения бюджет като план, основан на реални финансови показатели и многогодишно ограничаване на дефицита.
Източници: focus-news.net, dariknews.bg, taralej.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:22 06.11.2026
2 Гугутков толкова си некадърен, че няма
Коментиран от #21
14:26 06.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ти да видиш
14:28 06.11.2026
5 Тоя
14:29 06.11.2026
6 Анонимен
14:30 06.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Защо няма превод на пенсиите
Коментиран от #9, #18
14:32 06.11.2026
9 Защото
До коментар #8 от "Защо няма превод на пенсиите":тоя от снимката банкрутира колонията.
14:45 06.11.2026
10 Йода
Коментиран от #16, #22
14:45 06.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Боруна Лом
14:57 06.11.2026
15 бумеранг
14:59 06.11.2026
16 бумеранг
До коментар #10 от "Йода":Колкото на едно пиле.
15:00 06.11.2026
17 Зъл пес
15:03 06.11.2026
18 Баба Кунка
До коментар #8 от "Защо няма превод на пенсиите":Е мойта дойде.Сутринта.
Коментиран от #23
15:05 06.11.2026
19 Кога
15:10 06.11.2026
20 ТТТ
15:12 06.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Има акъл
До коментар #10 от "Йода":Зкпч- то има акъл да взима високата пенсия и държавната заплата. Не е много, но за него стига.
15:19 06.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Лъжата
15:21 06.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.