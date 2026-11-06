Гълъб Донев: Бюджет 2027 поема стари финансови тежести. Дори и тези на служебният му кабинет!

Бюджет 2027 ще трябва да поеме тежестта на натрупани ангажименти, неразплатени разходи и решения от предходни години, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев при представянето на проектозакона в Университета за национално и световно стопанство.

По думите му три одитни доклада на Сметната палата описват финансовото наследство, с което правителството трябва да се справи. Проверките очертават трайно нарастване на текущите разходи и бюджетните дефицити при по-бавен ръст на приходите.

Натрупани ангажименти и неразплатени разходи

„Общият извод от тези две проверки е, че следващите бюджети поемат тежестта на безотговорни решения от минали години“, каза Донев.

Финансовият министър посочи одита на Агенция „Пътна инфраструктура“ като пример за поемане на ангажименти над наличния ресурс. Част от задълженията са били признавани със закъснение, а извършени разходи са останавали неразплатени.

Сред предложените мерки са създаване на пълен регистър на договорите, сертификатите, просрочията и бъдещите плащания. Предвиждат се още ограничаване на нови ангажименти без многогодишно финансово обезпечение, независима проверка на изпълнението, ясен ред за плащанията и реалистична инвестиционна програма.

Проектът предвижда консолидация на дефицита на касова основа от 5,7% до 3,5% от брутния вътрешен продукт.

По-високи доходи и подкрепа за семействата

Минималната работна заплата трябва да се увеличи от 620 на 660 евро. Заплатите в бюджетната сфера са планирани да нараснат с 5%, а възнагражденията на учителите – със 7,5%, за което са предвидени 170,5 млн. евро.

За осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2027 г. са заложени 552,6 млн. евро, а таванът на максималните пенсии се повишава до 1874 евро. Линията на бедност ще бъде 443 евро.

Проектът предвижда 114,3 млн. евро за по-високи социални помощи и 72,5 млн. евро за семейни помощи. Девет от общо 12 вида помощи ще бъдат увеличени, като се повишават и доходните критерии за достъп.

Обезщетението за отглеждане на дете до две години се увеличава до 450 евро. За майките, които се върнат на работа преди детето да навърши две години, е предвидено обезщетение от 75% вместо досегашните 50%.

Данъчните облекчения за семейства са планирани да бъдат 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две и 15 000 евро за три и повече деца. Общата стойност на мерките е 230,5 млн. евро.

Здравноосигурителните плащания през Националната здравноосигурителна каса се увеличават с 493 млн. евро.

Следва обсъждане със социалните партньори

Проектът ще бъде обсъден със социалните партньори, а следващата сряда трябва да бъде разгледан от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Донев определи предложения бюджет като план, основан на реални финансови показатели и многогодишно ограничаване на дефицита.

Източници: focus-news.net, dariknews.bg, taralej.bg