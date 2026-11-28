Предупреждението на Европейската комисия за Бюджет 2027 е само началото, заяви икономистът и бивш министър на икономиката Николай Василев в предаването „Тази събота“ по bTV. Той определи бюджетната политика от последните години като движение на „камион без шофьор“ към пропастта.

„Министърът на финансите е предимно социален министър, който гледа да натисне педала на социалните разходи, а не да спре бюджетните дефицити и дълговете и да спаси камиона“, каза Василев.

По думите му България не се намира в обективна криза, тъй като има икономически растеж и исторически ниска безработица. Затова според него настоящият момент е подходящ за реформи, особено при правителство с парламентарно мнозинство.

ЕК затегна процедурата за прекомерен дефицит

На 24 ноември Европейската комисия препоръча процедурата за прекомерен дефицит срещу България да премине към следващ етап. Брюксел оцени като недостатъчни досегашните действия за ограничаване на разходите и дефицита. Това не е автоматична финансова санкция, но може да доведе до конкретни предписания към страната и срокове за изпълнение.

Процедурата беше открита от Съвета на ЕС на 10 юли 2026 г. заради прогнозирания бюджетен дефицит от 4,1% от БВП през 2026 г., който се очаква да остане над европейския праг от 3% и през 2027 г. Проектът на българския бюджетен план предвижда дефицит от 4,3% от БВП през следващата година, а целта на правителството е той да бъде коригиран до 2029 г.

Допълнителен натиск върху бюджета идва от разходите. Според Европейската комисия нетните бюджетни разходи на България ще нараснат с 10,1% през 2026 г. при препоръчителен максимум от 4,2%. За 2027 г. се очаква растежът им да се забави, но натрупаното отклонение остава проблем за изпълнението на европейските правила.

Василев поиска по-големи съкращения

Василев определи планираното съкращение на 5000 щатни бройки в администрацията като недостатъчно. Според него броят на длъжностите трябва да бъде намален с около 30 000, а в публичния сектор извън администрацията да бъдат съкратени още около 30 000 бройки.

Той подкрепи увеличаването на средствата за майчинство, но подчерта, че това е увеличение на социалните разходи, а не структурна реформа. Икономистът се обяви и против продължаването на компенсациите за електроенергия за бизнеса.

Сред предложенията му са по-активно използване на концесии, приватизация и частни инвестиции при изграждането на магистрали, тунели, мостове, железопътна и ВиК инфраструктура. Той разкритикува и възлагането на инфраструктурни проекти чрез инхаус процедури без конкурси и обществени поръчки.

Дългът и кредитната перспектива

По данни, включени в проектобюджетния план, държавният дълг се очаква да достигне 40,6 млрд. евро в края на 2026 г. и 47,1 млрд. евро в края на 2027 г. Делът му спрямо брутния вътрешен продукт се прогнозира да нарасне от около 31,1% до около 33,3%.

Василев заяви, че дългът може да се увеличава с 5–10 млрд. евро годишно и че правителството предвижда ново задлъжняване с между 20 и 30 млрд. евро в рамките на четири години. Той настоя управляващите да се стремят към бюджетен излишък, вместо ежегодно да залагат дефицити.

На 14 ноември Standard & Poor’s потвърди кредитния рейтинг на България на ниво „BBB+“, но промени перспективата пред него от положителна на стабилна. Като фактори бяха посочени бюджетният дефицит, по-слабият износ и увеличеният внос.

„Парите не са толкова много, че да съсипят държавата. Това е шамар“, каза Василев за евентуалните последици от действията на Брюксел. Според него България може да се справи и без нови заеми, ако промени подхода си към публичните разходи.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg, economic.bg