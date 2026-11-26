Министерството на регионалното развитие и благоустройството предвижда съкращаване на 452 щатни позиции в структурите си. От тях 413 са в Агенция „Пътна инфраструктура“, а 39 – в централната администрация на министерството, съобщи регионалният министър Иван Шишков при представянето на проектобюджета за 2027 г.

Още 200 служители на АПИ ще бъдат прехвърлени в нова структура, която ще отговаря за подобряването на пътната безопасност. Те не са включени в броя на съкратените позиции, но общо 652 служители ще бъдат засегнати от промените. Съкращения не се предвиждат в Дирекцията за национален строителен контрол и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

„Един от основните приоритети и фокуси е да направим възможно в следващите години да започне строителството на онези магистрали, които всички очакваме да ги имаме в България“, заяви Шишков.

Близо 1,1 млрд. лева за АПИ

Бюджетът на МРРБ за 2027 г. е планиран с ръст от 14% и достига 1,210 млрд. лева. Най-големият дял – близо 1,1 млрд. лева, е предназначен за АПИ. За централната администрация са предвидени 83 млн. лева, за Агенцията по кадастъра – 17 млн. лева, а за ДНСК – 10 млн. лева.

В разчетите са включени 109 млн. лева за текущи ремонти. Приходите на ведомството се очаква да нараснат с около 110 млн. лева, като основен източник остават пътните такси и електронните винетки.

Повече средства за водния сектор

За водния сектор са заложени 45 млн. евро – приблизително три пъти повече спрямо бюджета за 2026 г. Средствата ще бъдат разпределени почти поравно между строителство и проектиране.

Като пример за необходимостта от инвестиции министърът посочи довеждащия водопровод за Плевен, който е на повече от 50 години и по него се губят значителни количества вода. По думите му модернизацията на ВиК инфраструктурата трябва да бъде планирана така, че да не води до допълнително поскъпване на водата.

Планират проекти за 1300 км пътища

В проекта за 2027 г. е заложено проектиране на 1300 км магистрали, скоростни трасета и четирилентови пътища. Сред приоритетите са магистралите „Русе–Маказа“, „Черно море“ и „Рила“, тунелът под Петрохан и разширението на връзката между „Тракия“ и „Марица“.

За проектирането на пътища, за които се предвиждат концесии, са отделени над 63 млн. евро. Шишков посочи, че първите пет проекта трябва да достигнат ниво на технически проект до края на 2027 г., за да може да започнат концесионни процедури.

Източници: novini.bg, dnes.bg, 24chasa.bg