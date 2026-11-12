Новини
Бизнес »
Зеленски: Подписани са договори за сделка за дронове

Зеленски: Подписани са договори за сделка за дронове

12 Ноември, 2026 21:21 128 4

  • брайън уинч-
  • почистване на паркинги-
  • изкуствен интелект-
  • роботи-
  • семеен бизнес-
  • украйна-
  • азербайджан-
  • володимир зеленски-
  • дронове-
  • икономическо сътрудничество

Президентите на Украйна и Азербайджан обсъдиха и подкрепа за украинската инфраструктура преди зимата

Зеленски: Подписани са договори за сделка за дронове - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентите на Украйна и Азербайджан Володимир Зеленски и Илхам Алиев обсъдиха в Дъблин дронова сделка, икономическите отношения между двете държави и подкрепа за украинската инфраструктура. Срещата се проведе в рамките на 9-ата среща на Европейската политическа общност.

„На първо място е дроновата сделка. Договорите са подписани и работим за увеличаване на поръчките“, заяви Зеленски. В съобщението не се посочват финансовата стойност на споразумението, броят на дроновете или сроковете за доставките.

Икономически отношения и работа на компании

Украинският президент съобщи, че е обсъдил с Алиев присъствието на азербайджански компании в Украйна. По думите му те са останали в страната и продължават да обслужват украинците въпреки руските удари.

Президентството на Азербайджан посочи, че двамата лидери са разгледали възможностите за разширяване на икономическите и търговските връзки, включително сътрудничеството между частни компании.

Искане за помощ за инфраструктурата

Разговорите са включвали състоянието на енергийния и транспортния сектор на Украйна на фона на продължаващите руски атаки. Зеленски благодари на Алиев за оказаната досега помощ и поиска Азербайджан да намери начин да подкрепи критичната инфраструктура и логистиката на страната преди зимата.

„Благодарих на президента Алиев за помощта, която вече получихме. Ще бъдем благодарни, ако Азербайджан намери начин да подкрепи критичната инфраструктура и логистиката на Украйна преди зимата. Възложихме на екипите си да работят по този въпрос“, заяви Володимир Зеленски.

Според азербайджанското президентство Зеленски е изразил благодарност за хуманитарната помощ от Баку, по-специално за доставките на електрооборудване.

Опитът на Азербайджан във възстановяването

Зеленски е посочил, че Украйна следи възстановяването и реконструкцията на Карабах и Източен Зангезур. Според съобщението на азербайджанското президентство украинският лидер е оценил опита на Азербайджан в тези процеси като потенциално полезен за Украйна.

Двамата президенти са обменили мнения и по други въпроси от взаимен интерес, без да бъдат посочени подробности. Дъблин трябва да бъде домакин и на неформална среща на Европейския съвет в петък.


Ирландия
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ