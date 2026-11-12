Зеленски: Подписани са договори за сделка за дронове

Президентите на Украйна и Азербайджан Володимир Зеленски и Илхам Алиев обсъдиха в Дъблин дронова сделка, икономическите отношения между двете държави и подкрепа за украинската инфраструктура. Срещата се проведе в рамките на 9-ата среща на Европейската политическа общност.

„На първо място е дроновата сделка. Договорите са подписани и работим за увеличаване на поръчките“, заяви Зеленски. В съобщението не се посочват финансовата стойност на споразумението, броят на дроновете или сроковете за доставките.

Икономически отношения и работа на компании

Украинският президент съобщи, че е обсъдил с Алиев присъствието на азербайджански компании в Украйна. По думите му те са останали в страната и продължават да обслужват украинците въпреки руските удари.

Президентството на Азербайджан посочи, че двамата лидери са разгледали възможностите за разширяване на икономическите и търговските връзки, включително сътрудничеството между частни компании.

Искане за помощ за инфраструктурата

Разговорите са включвали състоянието на енергийния и транспортния сектор на Украйна на фона на продължаващите руски атаки. Зеленски благодари на Алиев за оказаната досега помощ и поиска Азербайджан да намери начин да подкрепи критичната инфраструктура и логистиката на страната преди зимата.

„Благодарих на президента Алиев за помощта, която вече получихме. Ще бъдем благодарни, ако Азербайджан намери начин да подкрепи критичната инфраструктура и логистиката на Украйна преди зимата. Възложихме на екипите си да работят по този въпрос“, заяви Володимир Зеленски.

Според азербайджанското президентство Зеленски е изразил благодарност за хуманитарната помощ от Баку, по-специално за доставките на електрооборудване.

Опитът на Азербайджан във възстановяването

Зеленски е посочил, че Украйна следи възстановяването и реконструкцията на Карабах и Източен Зангезур. Според съобщението на азербайджанското президентство украинският лидер е оценил опита на Азербайджан в тези процеси като потенциално полезен за Украйна.

Двамата президенти са обменили мнения и по други въпроси от взаимен интерес, без да бъдат посочени подробности. Дъблин трябва да бъде домакин и на неформална среща на Европейския съвет в петък.