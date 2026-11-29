Шведската отбранителна компания Saab получи поръчка от Украйна за радарни системи Giraffe 1X на стойност 450 млн. евро. Договорът е сключен с украинското Министерство на отбраната, а доставките за Въоръжените сили на Украйна трябва да започнат през 2027 г.

Giraffe 1X е мобилна триизмерна радиолокационна система за въздушно наблюдение. Тя може да открива, проследява и класифицира самолети, ракети, артилерийски боеприпаси и безпилотни летателни апарати. Радарът осигурява наблюдение на 360 градуса, може да бъде разгърнат бързо и да се премества между различни платформи. Информацията за въздушната обстановка се обновява всяка секунда.

В съобщението си Saab посочва, че системите ще разширят способностите на Украйна за откриване и проследяване на въздушни заплахи. Компанията определя поръчката като договор с украинското Министерство на отбраната, но не посочва броя на радарите, които ще бъдат доставени.

Нова голяма сделка след поръчката за Gripen

Договорът за радарите идва няколко месеца след друга значима сделка между Saab и Украйна. През юни компанията подписа договор за доставка на 16 изтребителя Gripen E на стойност около 24,6 млрд. шведски крони. Поставките на самолетите са планирани за периода 2029–2030 г.

Така общата стойност на двата договора, изразена в евро, надхвърля 2 млрд. евро по посочените от Saab и РБК данни. Сделката за радарите е отделна от договора за изтребителите и е насочена към укрепване на украинското въздушно наблюдение и противовъздушната отбрана.

Европейските поръчки за въоръжение се увеличават

На 28 ноември шведският премиер Улф Кристерсон съобщи и за друга мащабна поръчка в европейската отбранителна индустрия. Швеция, Норвегия, Финландия, Литва и Нидерландия са подписали договори за съвместна покупка на повече от 400 бойни машини CV90 за малко над 60 млрд. шведски крони. Швеция ще закупи 60 от машините.

Москва многократно е заявявала, че западната военна помощ за Киев удължава конфликта и се противопоставя на доставките на оръжия за Украйна. В съобщението за новата поръчка не се посочва кога точно ще бъдат доставени първите радари или как ще бъде финансиран договорът.