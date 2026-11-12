Европа търси по-евтина енергия и повече инвестиции в AI

Конкурентоспособността, достъпната енергия, иновациите и икономическата сигурност се превърнаха в основните бизнес теми на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин, която събра близо 50 държавни и правителствени ръководители.

Форумът се провежда под мотото „Европа – силна, сигурна и свързана“, като една от централните дискусии е посветена на изграждането на по-конкурентоспособна европейска икономика чрез инвестиции в иновации, подобрена свързаност и по-достъпна енергия. Именно високите енергийни разходи, развитието на изкуствения интелект и икономическата устойчивост са сред въпросите, обсъждани от лидерите в Дъблин.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола участва в специалната кръгла маса „Изграждане на конкурентоспособна Европа – иновации, свързаност и достъпна енергия“. Темата отразява нарастващите опасения, че високите цени на електроенергията и газа, слабата инвестиционна активност и технологичното изоставане спрямо САЩ и Азия могат да ограничат възможностите на европейските компании за растеж.

Икономическата сигурност все по-тясно се свързва и с геополитиката. По време на срещата председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че Брюксел подготвя нов, 22-ри пакет санкции срещу Русия, който трябва да бъде представен преди специалната среща на Европейския съвет на 26–27 ноември.

По информация на европейски дипломати бъдещите мерки могат да засегнат руски банки, криптовалути и криптоплатформи, както и механизмите, използвани за заобикаляне на ограниченията през трети държави. Подобни решения биха имали пряко отражение върху финансовия сектор, международните разплащания и компаниите, които продължават да имат експозиция към руския пазар.

Паралелно с това Европейската комисия подготвя предложения за покриване на финансовите нужди на Украйна през 2027 г. Това поставя отново на дневен ред въпроса за бъдещото европейско финансиране, бюджетните приоритети и ролята на частния капитал във възстановяването на украинската икономика.

В Дъблин се обсъжда и ролята на изкуствения интелект за конкурентоспособността. Европейските лидери са изправени пред необходимостта да намерят баланс между регулирането на новите технологии и създаването на достатъчно благоприятна среда за инвестиции, иновации и растеж на европейските компании.

Срещата идва на фона на все по-силен натиск върху европейската индустрия от високите енергийни разходи, глобалната конкуренция и необходимостта от огромни инвестиции в дигитализация, електроенергийни мрежи, отбранителна индустрия и нови производствени мощности.

Дискусиите в Дъблин нямат характер на официални законодателни решения и форумът не приема обвързващо общо комюнике. Значението му за бизнеса обаче е в политическите сигнали, които дава – по-евтината енергия, технологичните инвестиции, свързаността и икономическата сигурност все по-ясно се оформят като основни приоритети на европейската икономическа политика.

Срещата на Европейската политическа общност се провежда ден преди неформалния Европейски съвет в Дъблин на 13 ноември, където се очаква част от тези теми да бъдат продължени вече във формат само на лидерите на ЕС.