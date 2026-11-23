Бумът на изкуствения интелект, който през последните години подкрепяше растежа на американските фондови пазари, навлиза в период на повишена несигурност. Инвеститорите все по-внимателно оценяват дали очакваните печалби от AI ще оправдаят мащабните вложения в центрове за данни, полупроводници и технологична инфраструктура.

Темата е във фокуса на нов анализ на The Economist, озаглавен „Колко още може да се спука балонът около инвестициите в AI?“. Пълният текст на публикацията от 22 ноември не е достъпен за пряк преглед, но тенденцията се потвърждава и от други актуални финансови анализи.

Според изчисления на The Economist, публикувани в по-ранен материал, индустрията за изкуствен интелект ще трябва да генерира приблизително 3 трилиона долара годишни приходи до 2030 г., за да оправдае планираните инвестиции в центрове за данни при обичайна норма на възвръщаемост. Сегашните годишни приходи на разработчиците на AI модели се оценяват на около 200 млрд. долара.

Разликата между необходимите и реално генерираните приходи поставя под въпрос устойчивостта на сегашните пазарни оценки.

Допълнителен риск представлява концентрацията на борсовия растеж в ограничен брой технологични компании. В публикувания през ноември преглед на финансовата стабилност Европейската централна банка предупреждава, че промяна в очакванията за рентабилността на AI бизнеса може да предизвика рязка преоценка на акциите и облигациите.

Натискът вече се усеща при производителите на чипове и компаниите, изграждащи инфраструктура за изкуствен интелект. Инвеститорите обръщат все по-голямо внимание на задлъжнялостта, разходите за електроенергия и реалната възвръщаемост на капиталовите инвестиции.

За бизнеса това означава, че следващият етап от развитието на AI сектора вероятно ще бъде определян не толкова от технологичните обещания, колкото от способността на компаниите да превръщат иновациите в устойчиви приходи и печалби.

Въпреки опасенията от пазарна корекция анализаторите разграничават риска от спад в цените на технологичните акции от дългосрочния потенциал на изкуствения интелект. Възможно е технологията да продължи да променя световната икономика, дори ако част от настоящите инвестиции не оправдаят очакванията.