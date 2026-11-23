Бързото развитие на изкуствения интелект създава сериозни затруднения за редица индустрии, които доскоро нямаха пряка връзка с технологичния сектор. Причината е нарастващото търсене на газови турбини за производство на електроенергия, необходима за захранването на огромните центрове за данни.

В анализ за Bloomberg от 22 ноември икономическият коментатор Дейвид Фиклинг разглежда как инвестиционният бум около изкуствения интелект влияе върху производството на енергийно оборудване, промишлеността, транспорта и инфраструктурните проекти.

Недостигът вече се превръща в глобален проблем. Според данни на Wood Mackenzie, цитирани от Reuters, поръчките за газови турбини в света надхвърлят 100 гигавата, докато годишният производствен капацитет се оценява на едва 60–70 гигавата.

В САЩ средният срок за доставка на нова газова турбина достига шест години, като някои производители вече обсъждат поръчки за периода 2030–2031 г.

Технологичните компании изкупуват употребявано оборудване

Заради дългите срокове за доставка операторите на центрове за данни все по-често търсят алтернативни решения. Сред тях са закупуването на употребявани газови турбини, възстановяването на спрени от експлоатация мощности и преобразуването на авиационни двигатели в електрогенератори.

Американската компания Crusoe, която развива инфраструктура за изкуствен интелект, например е поръчала 13 газови турбини, базирани на авиационни двигатели на GE Aerospace. Общата им мощност достига 650 мегавата, като оборудването ще бъде използвано за захранване на центрове за данни в САЩ.

Повишеното търсене води и до поскъпване на оборудването на вторичния пазар. Според участници в индустрията добре поддържаните употребявани турбини могат да струват между 1,5 и 1,7 млн. долара за мегават мощност, докато новите достигат 2–2,5 млн. долара за мегават.

Енергетиката и промишлеността усещат натиска

Най-големите производители на газови турбини, сред които GE Vernova, Siemens Energy и Mitsubishi Heavy Industries, отчитат поръчки, надхвърлящи възможностите на производствените им мощности.

Това създава конкуренция между технологичните компании и традиционните потребители на енергийно оборудване, включително електроцентрали, промишлени предприятия и енергийни оператори.

Последствията се усещат и при инвестиционните разходи. Американската държавна енергийна компания Tennessee Valley Authority съобщава за значително увеличение на цените както на новото, така и на употребяваното оборудване през последните две години.

Недостигът стимулира и търсенето на алтернативни технологии. Финландската Wärtsilä е получила поръчки за около 3 гигавата мощности от американски центрове за данни, използващи газови двигатели вместо традиционни турбини.

Нов риск за глобалните инвестиции

За бизнеса проблемът далеч не се ограничава до по-високите цени на оборудването. Недостигът на турбини може да забави изграждането на електроцентрали, да увеличи капиталовите разходи и да усложни планирането на нови индустриални мощности.

Същевременно производителите на енергийно оборудване получават възможност за разширяване на бизнеса, тъй като технологичните компании се превръщат в едни от най-големите купувачи на собствена електрогенерираща инфраструктура.

Според прогнози на инвестиционната банка Jefferies световното търсене на газови турбини може да достигне 129 гигавата през 2028 г., докато производственият капацитет се очаква да нарасне до около 87 гигавата.

Така бумът на изкуствения интелект постепенно се превръща не само в технологично, но и в индустриално предизвикателство. Компаниите вече трябва да се конкурират не само за чипове и изчислителни мощности, но и за оборудването, необходимо за осигуряване на електроенергия.