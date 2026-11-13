Германия одобри бюджет с рекордни дългове

Бюджетната комисия на Бундестага одобри проекта за федералния бюджет на Германия за 2027 г. след почти 16 часа преговори. Заседанието приключи в 5:55 часа, а проектът беше подкрепен от управляващите CDU/CSU и ГСДП. „Зелените“, „Левицата“ и „Алтернатива за Германия“ гласуваха против.

Планът предвижда федералната държава да похарчи 560,92 млрд. евро през следващата година. От тях 61,85 млрд. евро са предвидени за инвестиции. Нетното ново задлъжняване в основния бюджет ще бъде 122,97 млрд. евро, като сумата е с 4,25 млрд. евро по-висока от заложената в първоначалния правителствен проект.

Към тези кредити се добавят заемите от специалните фондове за германските въоръжени сили и инфраструктурата. Така общото ново задлъжняване ще надхвърли 210 млрд. евро. Това ще бъде вторият най-висок размер в историята на Федерална република Германия. По-голям е бил само дългът, поет през 2021 г. по време на пандемията от COVID-19, когато новото задлъжняване достига 215,4 млрд. евро.

Отбраната получава близо 110 млрд. евро

Един от основните приоритети на бюджета е отбраната. Разходите за Министерството на отбраната ще възлязат на 109,75 млрд. евро през 2027 г. Това е увеличение с около 27 млрд. евро спрямо предходната година. Към сумата се добавят и средства от специалния фонд за Бундесвера.

По-високите разходи са свързани с последиците от войната на Русия срещу Украйна, ангажиментите към НАТО и продължаващото превъоръжаване на германската армия. До края на юни 2026 г. германското правителство оценява досегашната си подкрепа за Украйна на около 100 млрд. евро.

Социалният бюджет остава най-големият

Най-големият отделен бюджет е този на Министерството на труда и социалните въпроси. За него са планирани 203,29 млрд. евро. В сумата са заложени ограничения при социалните помощи, но основният натиск идва от пенсионната система.

Поколенията, родени през 60-те години, постепенно излизат в пенсия. В същото време броят на работещите, които финансират системата, намалява. През 2025 г. пенсиите в Германия са стрували над 420 млрд. евро, като 127 млрд. евро са били покрити от държавата. За 2027 г. федералната субсидия трябва да бъде намалена с около 3 млрд. евро, а пенсионните вноски, плащани поравно от работодатели и работници, се очаква да достигнат близо 20% от брутната заплата.

Федералната агенция по труда също ще разчита на бюджетна подкрепа. За 2027 г. са предвидени над 8 млрд. евро трансфери от федералния бюджет.

Спор за данъка върху електроенергията

Въпросът за намаляването на данъка върху електроенергията за всички потребители остава нерешен. Мярката е част от коалиционните намерения, но до приключването на заседанието не беше осигурено финансиране за нейното въвеждане. Според германската телевизия ARD окончателното решение може да бъде взето по време на бюджетната седмица в Бундестага.

Опозицията определи бюджета като „огромна планина от дългове“ и „несериозен“. Зеленият депутат Себастиан Шефер и депутатът от „Левицата“ Дитмар Бартш обвиниха управляващите, че прехвърлят тежестта върху бъдещите поколения. Двете партии настояват хората с високи доходи и голямо имущество да бъдат облагани по-силно, но CDU/CSU отхвърлят тази идея.

Окончателното гласуване на бюджета е планирано за 27 ноември. До тогава коалицията може да внесе допълнителни промени, включително по спорния въпрос за данъка върху електроенергията.