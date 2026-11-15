Дизелът в САЩ падна под 6 долара за галон

Средната цена на дизеловото гориво в Съединените щати е паднала под 6 долара за галон за първи път от два месеца. В събота националната средна цена е достигнала 5,998 долара за галон, показват данните на GasBuddy.

Спадът идва след рязко поскъпване през септември. Дизелът е преминал границата от 6 долара на 10 септември, а на 22 септември е достигнал рекордните 6,519 долара за галон. В Калифорния цените временно са надхвърлили 10 долара за галон заради ограничения капацитет на рафинериите и по-строгите изисквания към горивата.

По-слабо търсене и по-евтин петрол

Патрик Де Хаан, ръководител на анализа на петролните пазари в GasBuddy, посочва сезонни фактори като една от причините за промяната. „Търсенето обикновено отслабва през есента“, казва той, като допълва, че приключването на сезона на ураганите намалява риска от прекъсвания в работата на рафинериите по крайбрежието на Мексиканския залив.

До ноември основната част от плановата профилактика на рафинериите обикновено е приключила, което позволява възстановяване на производствените нива. Допълнителен натиск върху цените оказва и поевтиняването на суровия петрол. Фючърсите на петрола сорт Брент са се понижили с 18,5% за последните две седмици.

Ефектът върху транспорта

Дизелът е основно гориво за товарните автомобили, селскостопанската техника и редица промишлени дейности. Затова високите цени увеличават разходите за транспорт и превоз на товари, като натискът се пренася и върху потребителите, фермерите и бизнеса.

Понижението при дизела следва спада и при бензина. Средната цена на бензина в Съединените щати е паднала под 4 долара за галон през ноември за първи път от 10 август, според данните на GasBuddy.

Reuters съобщава, че отстъплението при горивата е свързано с по-слабото сезонно търсене, по-ниските цени на петрола и възстановяването на производството в рафинериите. Въпреки това дизелът остава значително по-скъп спрямо нивата отпреди рязкото поскъпване през септември.

Източници: au.investing.com