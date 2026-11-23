Цените на горивата и смазочните материали за личен транспорт в България са се увеличили с 42,8% през октомври 2026 г. спрямо същия месец на миналата година. Така страната заема второ място в Европейския съюз по годишен ръст, показват данните на Евростат.

По-голямо поскъпване е отчетено единствено в Естония – 44,1%. След България се нарежда Литва с увеличение от 42,3%. В още 11 държави от ЕС ръстът е над 30%, като достига 36,6% в Люксембург и Финландия и 31% в Хърватия.

„През октомври цените на горивата и смазочните материали за личен транспорт в ЕС са се увеличили с 29,5% спрямо октомври 2025 г.“, посочва Евростат.

Поскъпването в България се ускорява

Годишното увеличение у нас нараства за трети пореден месец. През септември цените са били с 42,2% по-високи спрямо година по-рано, а през август ръстът е бил 34,5%.

Средното поскъпване в ЕС през октомври е по-ниско спрямо септември, когато е достигнало 31,4%, но остава над нивото от август – 23,8%. В 19 държави годишният ръст през октомври е по-голям в сравнение с отчетеното през август и септември.

Най-слаб ръст на цените е отчетен в Унгария – 11,3%. Следват Ирландия с 21,5% и Полша с 21,9%.

Дизелът и бензинът са поскъпнали и на месечна база

На месечна база цената на дизела в ЕС е намаляла средно с 0,2% през октомври спрямо септември. Въпреки това горивото е поскъпнало в 20 държави членки. Най-голямо увеличение е регистрирано в Ирландия – 6,1%, Швеция – 3,1%, и Румъния – 3%.

В България дизелът е поскъпнал с 0,5% за месец. Най-съществено поевтиняване е отчетено в Полша – 9%, Германия – 5,1%, и Чехия – 3,6%. През септември дизелът в ЕС е поскъпнал с 5,9% спрямо август.

При бензина е регистриран среден спад от 3% в ЕС спрямо септември. В 16 държави обаче цената му се е увеличила. Най-голям е ръстът в Словения – 5,3%, Швеция – 4,2%, и Кипър – 3,9%.

В България бензинът е поскъпнал с 0,3% за месец. Най-голямо поевтиняване е отчетено в Полша – 12%, Испания – 6,1%, и Германия – 5,8%. През септември бензинът в ЕС е поскъпнал с 6,7% спрямо август.

Източници: bta.bg