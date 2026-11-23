Цените на петрола останаха почти без промяна в азиатската търговия, докато инвеститорите оценяваха рисковете за доставките заради продължаващите атаки срещу кораби и нефтопреработвателни заводи в Близкия изток.

Фючърсите на петрола сорт Брент поскъпнаха с 10 цента, или 0,11 процента, до 92,67 долара за барел. Американският сорт WTI се повиши с 16 цента, или 0,19 процента, до 83,57 долара за барел.

По-рано през сесията Брентът поевтиня с 1 долар до 91,57 долара за барел, а WTI достигна сесийно дъно от 82,63 долара. Движението остава ограничено и след спада през предходната седмица, когато Брентът загуби 4 процента, а американският петрол – 5 процента.

Атаки срещу кораби и рафинерия

Войната и взаимните атаки в региона продължават да поддържат геополитическата рискова премия в цените на суровината, въпреки дипломатическите усилия за прекратяване на бойните действия.

Йеменските хуси заявиха, че са атакували нефтопреработвателен завод в Саудитска Арабия. Британската служба за морска търговия съобщи и за множество атаки срещу кораби в Персийския залив и в близост до Ормузкия проток през уикенда.

Развитието има значение за петролните пазари, тъй като евентуалното нарушаване на корабоплаването през района може да затрудни доставките и да повиши транспортните и застрахователните разходи.

Анализатор очаква ограничен диапазон

„Напрегнатата патова ситуация между САЩ и Иран все повече изглежда като основният сценарий до края на годината, но Тръмп все още може да промени позицията си относно перспективата за подновяване на военните действия“, заяви Вандана Хари, основателка на компанията за анализ на петролния пазар „Ванда Инсайтс“.

По думите ѝ заплахите и засилената реторика от Вашингтон и Техеран вероятно ще продължат да поддържат премия за геополитически риск при суровия петрол. Хари очаква цените да останат в общи линии в ограничен диапазон, освен ако някоя от страните не предприеме по-конкретни стъпки към ескалация.

Източници: bta.bg