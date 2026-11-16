Ще има излишък на петрол на световния пазар

Световният петролен пазар се очаква да премине към излишък през последното тримесечие на 2026 г. за първи път от началото на войната с Иран. Причината е по-бързото възстановяване на износа от страните в Персийския залив в сравнение с глобалното търсене, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на последния доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Според публикуваните на 13 ноември данни световните доставки на петрол са се увеличили с 2,3 млн. барела дневно през октомври, достигайки 105,4 млн. барела на ден. Това следва ръст от 3 млн. барела дневно през септември и показва значително възстановяване на производството въпреки продължаващите атаки срещу енергийната инфраструктура и търговските танкери в Близкия изток.

МАЕ прогнозира, че през четвъртото тримесечие глобалното предлагане ще достигне средно 105 млн. барела дневно, което е с около 1,7 млн. барела повече от очакваното потребление. Предишната прогноза на агенцията предвиждаше недостиг на петрол през този период.

Основен фактор за промяната е увеличаването на доставките от Персийския залив. През октомври износът на петрол от региона, без Оман, е достигнал 18,4 млн. барела дневно. Въпреки възстановяването обемите остават с около 26% под нивата отпреди началото на военния конфликт.

Износът на суров петрол е достигнал 15 млн. барела дневно, или приблизително 82% от предвоенните количества. Това е позволило на МАЕ да повиши прогнозата си за глобалното предлагане през последното тримесечие с 3,3 млн. барела дневно.

Възстановяването на доставките вече оказва влияние върху международните цени. Според агенцията цената на северноморския петрол е спаднала с над 30% спрямо пика от 136 долара за барел, достигнат на 8 октомври, до приблизително 93 долара за барел към момента на изготвяне на доклада.

Въпреки поевтиняването цените остават с около 22 долара за барел над нивата отпреди войната с Иран. Продължаващите рискове за корабоплаването и високите транспортни разходи ограничават възможностите за по-бързо нормализиране на пазара.

През октомври световните петролни запаси са се увеличили с 52 млн. барела, което представлява първото месечно повишение от юни насам. Увеличението обаче се дължи основно на по-големите количества петрол, съхранявани на танкери, докато запасите на сушата продължават да намаляват.

Особено напрегната остава ситуацията на пазара на дизелово гориво. Въпреки понижението на европейските цени с около 11% спрямо октомврийските върхове, те остават близо до 180 долара за барел, или със 77% над предвоенните равнища.

За да облекчат недостига, страните членки на МАЕ планират допълнително освобождаване на 71 млн. барела петролни продукти и суров петрол от стратегическите резерви до края на февруари 2027 г. От тях 15 млн. барела ще бъдат дизелово гориво.

Прогнозите за следващата година също сочат значително увеличение на предлагането. МАЕ очаква световните доставки да нараснат с 6,6 млн. барела дневно през 2027 г. до средно 108,1 млн. барела на ден.

Същевременно глобалното търсене се очаква да се възстанови с около 2 млн. барела дневно през 2027 г., след прогнозирания спад от 2,7 млн. барела дневно през настоящата година.

Според агенцията по-голямата част от възстановяването на потреблението ще бъде свързана с нефтохимическата индустрия, докато търсенето на транспортни горива ще остане ограничено заради високите цени, електрификацията и повишаващата се енергийна ефективност.

Въпреки очаквания излишък на световния пазар МАЕ предупреждава, че устойчивото възстановяване зависи от сигурността на морските маршрути в Близкия изток. Нови атаки срещу танкери или енергийни съоръжения могат отново да нарушат доставките и да предизвикат рязко поскъпване на петрола.