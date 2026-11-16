Пулев: България е в топ 5 по икономически ръст в ЕС

България вече е сред петте държави в Европейския съюз по икономически ръст, заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. На брифинг в Министерския съвет той каза, че преките чуждестранни инвестиции през 2026 г. са нараснали със 100% спрямо предходния период.

По думите му инвестиционните потоци към страната са се удвоили, което Пулев свърза с по-високо доверие към българското правителство. Той подчерта, че кредитният рейтинг на България не е понижен, но посочи бюджетния дефицит като сериозно предизвикателство, отбелязано от рейтинговата агенция.

Дефицитът и натрупаните задължения

Пулев заяви, че дефицитът за 2025 г. е 4% и е бил ревизиран нагоре постфактум. По думите му Сметната палата е установила проблеми с натрупани задължения и договори без осигурено финансиране, сключени през предходни периоди.

„Бюджет 2027 г. поставя началото на един труден оздравителен процес“, каза вицепремиерът.

Правителството очаква резултати, а не спор с агенциите

Пулев определи рейтинговите агенции като независими оценители, които анализират финансовите и икономическите параметри на държавата, но не са политически арбитри и не дават оценки на правителството. Той заяви, че кабинетът не трябва да съгласува бюджетната си политика с тях.

„Отговорът на правителството не е да спори с доклади, а да показва резултати, а те вече са налице“, посочи Пулев.