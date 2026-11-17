Хиляди клиенти на големи банки в САЩ съобщиха за затруднен достъп до онлайн профилите си и за забавени транзакции. Проблемът е започнал в JPMorgan Chase, а последиците са се усетили и при операции, свързани с Bank of America, U.S. Bank, Wells Fargo и други финансови институции.

От JPMorgan Chase обясниха, че причината е временен софтуерен бъг във вътрешни хардуерни системи. „Някои транзакции се обработват по-бавно от обичайното, но клиентите запазват достъпа до своите сметки и средства“, заяви говорител на банката. Той подчерта, че няма данни проблемът да е свързан с кибератака.

Засегнати са и преводи през Zelle

Сигнали за затруднения са постъпили и при услугата за парични преводи Zelle. Клиенти на други банки са могли да видят забавяне, когато изпращат или получават средства от сметка в JPMorgan Chase. Това не означава, че всички банки са имали собствен срив.

U.S. Bank заяви, че системите му не са били пряко засегнати, но предупреди за възможни забавяния при преводи през Zelle към други финансови институции. От Zelle посочиха, че мрежата работи нормално, но технически проблеми в отделни банки могат да повлияят на някои плащания.

Потребители са съобщили за проблеми и при Bank of America и Wells Fargo, но двете банки не са дали публичен коментар по информацията на Ройтерс. Сигналите са били регистрирани основно чрез Downdetector, който събира потребителски оплаквания за прекъсвания, а не представлява официален регистър на банковите повреди.

Точният брой засегнати клиенти не е известен

JPMorgan Chase не е обявила колко клиенти са изпитали затруднения. Банката съобщи, че работи по отстраняването на проблема, но не беше потвърдено, че всички транзакции са възстановени без забавяне.

Сривът се случи след други мащабни технически прекъсвания в САЩ, включително проблеми с услугите на Microsoft и прекъсване, засегнало въздушния транспорт. Към момента няма потвърдени данни банковият инцидент да е част от обща кибератака или да представлява системен проблем за финансовия сектор.

Източници: apnews.com, investing.com, washingtonpost.com