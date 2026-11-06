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Глобалните технологични акции поевтиняха заради AI регулации

Глобалните технологични акции поевтиняха заради AI регулации

6 Ноември, 2026 11:34 320 1

  • технологични акции-
  • изкуствен интелект-
  • борсови пазари-
  • съединени щати-
  • центрове за данни

Азиатските пазари последваха разпродажбата на Запад, след като победата на демократите в САЩ засили опасенията от по-строги правила за изкуствения интелект и центровете за данни

Глобалните технологични акции поевтиняха заради AI регулации - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Глобалните технологични акции поевтиняха рязко, а азиатските пазари последваха разпродажбата на западните борси. Инвеститорите реагираха на опасенията, че победата на Демократическата партия на междинните избори в Съединените щати може да доведе до по-строго регулиране на изкуствения интелект и до по-голяма съпротива срещу разширяването на центровете за данни.

Центровете за данни са основна инфраструктура за обучението и работата на системите с изкуствен интелект. Ограниченията върху тяхното изграждане могат да забавят инвестициите в сектора и да променят очакванията за растежа на компаниите, свързани с AI.

Азиатските пазари последваха спада на Запад

Според „Ал Джазира“ азиатските пазари са се понижили в петък, след като разпродажбата на западните акции засили натиска върху технологичния сектор. Реакцията обхваща глобалния пазар и е свързана с промяна в оценките за политическата среда около изкуствения интелект в САЩ.

В материала журналистката на „Ал Джазира“ Катрина Ю проследява движението на пазарите от Пекин. Конкретни процентни спадове на отделни индекси или компании не са посочени.

Инвеститорите преоценяват перспективите пред AI сектора

Опасенията са насочени не само към евентуални нови правила за изкуствения интелект, но и към възможна съпротива срещу изграждането на нови центрове за данни. Това поставя под въпрос темпото на разширяване на инфраструктурата, върху което се основават значителни инвестиционни планове в технологичната индустрия.

Пазарната реакция показва, че политическите решения в САЩ вече се разглеждат като фактор за оценката на технологичните компании. На този етап „Ал Джазира“ не съобщава за приети конкретни ограничения, а за опасения на инвеститорите относно бъдещата регулаторна посока.

Източници: aljazeera.com


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    А, тва обобщение никой не го чете.

    11:41 06.11.2026