Европейската комисия предварително установи, че онлайн платформата Temu не предприема достатъчно ефективни мерки срещу предлагането на незаконни продукти и не проверява задълбочено дали стоките отговарят на европейските изисквания за безопасност. Според Комисията това представлява нарушение на задълженията на компанията по Закона за цифровите услуги.

„Комисията предварително установи, че мерките на Temu за ограничаване на риска включват неефективни контроли за проверка на съответствието на продуктите, слаба система за модериране на съдържанието и неефективна санкционна система“, съобщи Европейската комисия, цитирана от Ройтерс.

Недостатъчни проверки на високорискови стоки

Констатациите засягат начина, по който платформата проверява предлаганите продукти. Temu изисква протоколи от изпитвания само за малка част от стоките, а документите често не се проверяват дори когато това е задължително.

Сред категориите, които самата платформа определя като високорискови, са играчките, електрониката и козметиката. Според предварителната оценка на Комисията обаче те не получават достатъчен приоритет при физическите проверки. След внезапни инспекции често липсват последващи действия, а броят на проверките не нараства съобразно увеличаването на обявите.

Европейската комисия посочва още, че модерирането се съсредоточава основно върху информацията в обявите и спазването на общите условия на платформата, вместо върху безопасността на самите стоки. Недостатъци са установени и при механизма, който сравнява нови обяви с продукти, вече определени като несъответстващи на изискванията.

Възможна глоба до 6% от оборота

По оценката на Комисията санкционната система на Temu е прекалено раздробена и не е насочена достатъчно ефективно към търговците. Ако предварителните констатации бъдат потвърдени, може да бъде прието окончателно решение за нарушение, което да включва коригиращи мерки и глоба до 6% от общия годишен световен оборот на платформата.

Това е отделно от глобата от 200 милиона евро, наложена на Temu през май 2026 г. за неизпълнение на задълженията за оценка на системните рискове, свързани с незаконни продукти.

На 26 октомври Европейската комисия прие план на Temu за отстраняване на част от нарушенията. Платформата има четири месеца за прилагането му, а изпълнението трябва да бъде подложено на независим външен одит. При окончателната оценка Комисията ще прецени дали предприетите мерки действително ограничават риска за потребителите в Европейския съюз.