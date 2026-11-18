Търговските надценки при някои български стоки надхвърлят 100 процента и са основната причина за високите цени на храните у нас. Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски в ефира на bTV. По думите му изкупните цени, на които фермерите предават продукцията си, са нормални, а сериозното поскъпване се натрупва по пътя до магазина.

„Вината да е скъпо в България са високите търговски надценки“, заяви Абровски. Той отхвърли твърденията на големите вериги, че работят с надценка от около 3 евро на 100 евро оборот, като посочи, че в тези твърдения се смесват понятията „надценка“ и „чиста печалба“.

Министърът цитира и данни, изнесени от Мая Манолова, според които големите търговци отделят по около 40 милиона годишно за консултантски услуги. Според Абровски подобни разходи могат да намаляват официално отчетената печалба. „Това може би са консултанти, някой да ни консултира как точно да направим цените по-големи, така че да печелим само 3%“, коментира той.

НАП проверява паричните потоци

Националната агенция за приходите извършва финансова проверка на стокообмена и паричните потоци в сектора. Тя е част от съвместна акция на НАП, Комисията за защита на потребителите и Българската агенция по безопасност на храните, започнала от седемте централни логистични склада на големите търговски вериги.

Абровски заяви, че целта е да се проследи движението на храните и формирането на цените по цялата верига. Той допълни, че държавата може официално да поиска от чуждестранните централи на веригите да посочат дали смятат за нормални надценки от над 100 процента върху български стоки.

Като резултат от проверките министърът посочи временното затваряне на обект на голяма търговска верига във Видин. При инспекцията са били унищожени 640 килограма негодна храна. От предоставената информация не става ясно дали проверките са приключили с окончателни санкции по всички установени нарушения.

Производителите ще договарят по-къси доставки

Министерството на земеделието е създало консултативни съвети по животновъдство и по плодове и зеленчуци. Идеята е производителите да обединяват количества и да договарят директни доставки до магазините в своите региони.

Според Абровски в момента продукция от различни части на страната се превозва до големи складове край Стряма, след което се връща към регионалните магазини. Той даде пример с Плевен, където местни производители биха могли да доставят директно домати и ябълки, вместо продукцията да минава през централен склад или да се превозва от чужбина.

„Мечтата на всяка търговска верига е срещу себе си да има добре структурирани земеделски производители, които да могат да дават достатъчни количества в определените сезони“, заяви министърът.

През януари и февруари Абровски планира да посети новосъздадените съвети в страната. Паралелно с това ведомството подготвя промени за намаляване на разходите на животновъдите за лабораторни проби и облекчаване на режима за кланичните пунктове.

Обмислят се и градоустройствени ограничения при изграждането на нови големи хипермаркети. По думите на министъра не се планира ограничаване на работното време на веригите, а правила за местоположението и мащаба на бъдещите обекти.

Източници: dunavmost.com, town.bg