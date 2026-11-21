На 40 километра от Сандански, в гръцкото градче Сидерокастро, всеки четвъртък се провежда пазар, който привлича и много български купувачи. Проверка на NOVA сравни цените на плодовете, зеленчуците, месото и рибата от двете страни на границата.

В пазарния ден централната улица на Сидерокастро се затваря за автомобили. На нея се подреждат сергии с храни, продукция на местни производители, дрехи и стоки за дома.

Мандарини и риба на по-ниски цени

Част от българските посетители заявяват, че пазаруването в Гърция е по-изгодно. Един от тях посочва мандарините, портокалите, лимоните и рибата като стоки с по-добри цени.

„За 5 кила мандарини – за 4 евро ще ги вземеш“, коментира български купувач.

Друг посетител смята, че пътуването до Сидерокастро си заслужава заради близкото разстояние и промоциите.

„До Сандански са 40 км, значи много по-на сметка е да дойдеш на пазар в Сидерокастро“, казва той.

На гръцкия пазар пилето се продава за 3,50 евро за килограм, филетата са 8,50 евро, бутчетата – 4,50 евро, а крилата – 2,50 евро.

Има и стоки, които са по-евтини в България

Не всички купувачи обаче са убедени, че сметката в Сидерокастро е по-добра. Според един от посетителите на пазара в Сандански доматите струват 1,20 евро, докато в Гърция зеленчуците са по-скъпи.

Той посочва още, че е купил боб за 3 евро в Сидерокастро, но месото е на цени, близки до българските. По думите му рибата също е скъпа и в двете държави, а мандарините и кестените в Гърция са с високи цени.

Така сравнението не дава еднозначен отговор коя страна е по-евтина. Цената зависи от конкретната стока, промоцията и избора на купувача.