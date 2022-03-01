Зaщo Eвpoпa нe нaлaгa caнĸции нa внoca нa eнepгoнocитeли oт Pycия

Сметната палата: Одитът на Фонда за гарантиране на влоговете ще обхване и КТБ

Сметната палата ще разшири обхвата на одита на Фонда за гарантиране на влоговете до процедурата по несъстоятелност на КТБ по инициатива на депутатите ...