Европа се разделя с „Газпром“ и чисто визуално

Британската Gazprom Energy ребрандира и смени името си, съобщава Bloomberg. По-рано Financial Times съобщи, че компанията може да се ребрандира, за да сведе до минимум асоциациите с руския „Газпром“. Вестникът уточнява, че името може да бъде променено на GM&T, което е подобно на името на компанията майка Gazprom Marketing & Trading Limited.

„Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., която работеше под името Gazprom Energy, сега се нарича SEFE Energy Ltd., отразявайки новото име на компанията майка Securing Energy for Europe GmbH“, се казва в изявление на агенцията.

На 31 март групата Gazprom преустанови участието си в германската Gazprom Germania GmbH и всички нейни активи, включително Gazprom Marketing & Trading Ltd. Още на 4 април германските власти взеха Gazprom Germania под временно управление, като счетоха за невалидно придобиването на компанията без тяхно разрешение от нови инвеститори. Те преименуваха компанията SEFE Securing Energy for Europe, обяснявайки, че възнамеряват да гарантират енергийната сигурност на Германия и Европа.